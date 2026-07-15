Evolute и Voyah представят в России новые модели в 2027 году

Российские модельные гаммы Evolute и Voyah готовятся к расширению. О планах по выводу новинок на отечественный рынок рассказал управляющий партнер бренда Evolute Андрей Резников.

В интервью «Коммерсанту» топ-менеджер рассказал, что у компании уже «есть идеи по поводу расширения модельной линейки Evolute», однако в конкретные продукты эти задумки пока не превратились. Появление первой новинки отечественного бренда ожидается в 2027-м, и она, по словам г-на Резникова, «будет вау», но раскрывать карты он не стал.

Что же касается премиальной марки Voyah, то здесь потенциал для роста еще более очевиден. Поскольку на родине, в Поднебесной, бренд предлагает покупателям уже семь моделей, в то время как в России — всего три. «Поэтому, конечно, мы будем анализировать спрос и расширяться», — сказал топ-менеджер.

Кроме того, он раскрыл сроки рыночного дебюта гибридного кроссовера Voyah Taishan, чья статичная премьера состоялась в России еще в ноябре 2025-го. Так, автомобили появятся у дилеров через пару месяцев — в сентябре.

Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» побывал на той самой презентации Voyah Taishan. Первые впечатления и все подробности о новом флагмане — в нашем обзоре, который можно найти здесь.