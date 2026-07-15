С начала июля в России подорожали новые автомобили шести брендов

В первой половине июля цены на новые автомобили переписали семь брендов, официально представленных на российском рынке. Корректировка стоимости затронула как массовые, так и премиальные марки, а изменения прайсов при этом оказались разнонаправленными.

По данным мониторинга «Цена Авто», которые приводит агентство «Автостат», с 1 по 15 июля повышение цен зафиксировано у шести марок, а снижение — у двух.

Так, белорусский Belgee увеличил стоимость ряда комплектаций трех моделей в пределах 0,1-0,3%. Седан S50 в версиях Prestige и Style подорожал на 0,3%. Кроссовер X50+, за исключением комплектации Active, вырос в цене на 0,1%. Для кроссовера X70 повышение составило 0,1-0,2%, также без учета версии Active.

Российский Evolute тоже изменил ценники в сторону повышения. За i-Joy теперь просят больше на 5-5,3%, а за i-Space — на 2,6-2,9%. Бортовая версия LADA Niva Legend, кроме комплектации Off-Road, подорожала на 2,9-3,5%. А премиальный бренд Hongqi, который переписывал прайсы на некоторые модели месяц назад, сделал это снова: кроссовер HS3 прибавил в цене 0,3-0,8%.

Geely повысила цены практически на всю линейку. Atlas, исключая версию Люкс, стал дороже на 0,1%. Кроссовер Cityray, кроме комплектации Комфорт, вырос на 0,2%, Coolray подорожал на 0,2%. Электромобиль EX5 и гибридный EX5 EM-i, за исключением версии Про, прибавили по 0,1%. Monjaro, Okavango и Preface во всех комплектациях, кроме Люкс, также стали дороже на 0,1%.

В то же время два бренда в первой половине июня цены снизили. FAW T77 в комплектации Luxury подешевел на 5,4%, а цельнометаллические фургоны Sollers SF5 — на 12,8%.