Россиянам объяснили, почему не стоит ждать больших скидок на автомобили

С начала года автопроизводители, дилеры и импортеры внимательно следят за состоянием своих складов, не допуская затоваривания. Судя по всему, для них не прошел даром урок 2025-го с переполнением стоков и последующей распродажей машин ниже себестоимости. Поэтому теперь больших скидок теперь ждать не стоит.

Распродаж в этом сезоне тоже не предвидится

Таким прогнозом в своем канале на национальной платформе «Макс» поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за первые шесть месяцев 2026-го на территорию России ввезли более 186 тыс. новых легковушек. С учетом продукции Belgee для отечественного рынка еще около 430 тыс. машин выпустили местные заводы. В целом набралось 616 тыс. автомобилей.

За тот же период россияне повесили номера на 608,6 тыс. новых авто. Судя по объемам экспорта и данным спецучета, на сегодняшний день на рынке сохраняется баланс. Увеличения товарных запасов пока не наблюдается, но это хорошо только для дилеров, а не покупателей, поскольку автосалонам уже нечего распродавать.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, началось ли восстановление отечественного авторынка и стоит ли бежать за машиной прямо сейчас.