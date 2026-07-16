Раскрыты цвета и новые детали оснащения Tenet Plus L4 и L6 в России

Подогревая интерес потенциальных покупателей, новый российский бренд Tenet Plus поделился свежими подробностями о своих кроссоверах с индексами L4 и L6. Россиянам раскрыли цветовую палитру и прежде неизвестные детали оснащения новинок.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», цвет в случае Tenet Plus яляется важной частью дизайна. Основным оттенком для «четверки» стал «Красный гранат», а для «шестерки» — «Оранжевый рассвет». Еще можно рассчитывать на «Белый снег», «Черный бархат», «Серый гранит», а также «Северное серебро».

В список оборудования обоих кроссоверов включили расширенный зимний пакет. То есть обогреваются оба ряда сидений, руль, ветровое стекло и форсунки омывателя. Не выходя из дома в салоне можно установить комфортную температуру за счет дистанционного запуска двигателя.

Отдельное внимание уделено эргономике интерьера. Он создавался с учетом предпочтений российских автомобилистов. В итоге передним креслам увеличили длину подушек, что позволяет водителю и переднему пассажиру меньше уставать при длительных поездках. Для задних седоков предусмотрен комфортный запас пространства для ног.

Ключевые функции машин управляются с помощью физических кнопок. Их расположение должно прийтись по вкусу тому, кто будет сидеть за рулем. К необходимым настройкам обеспечен интуитивно понятный доступ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Tenet Plus L6 сертифицирован для российского рынка. Еще мы подробно расписывали особенности L4.