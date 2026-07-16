В июне 2026 года россияне стали брать больше автокредитов

В начале лета жителей нашей страны получили от банков 66,3 тыс. автокредитов для покупки новых автомобилей. В случае поддержанных машин дело дошло до 46 тыс. штук за тот же период.

Показатели выросли и за месяц, и в годовом выражении

Статистикой поделилась консалтинговая компания Frank RG. По словам ее экспертов, по отношению к прошлому месяцу займы на личный транспорт в России увеличились на 8,46%. Но если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, прибавка составила 20,1%.

Средняя июньская ставка кредита на новую машину достигла отметки 10,3%. В сегменте моделей с пробегом речь идет о 19,8%. За отчётный период средний срок автокредита вылился в 6,2 года.

Оформленные россиянами кредиты оцениваются в 175,3 млрд рублей. По сравнению с 2025-м, наблюдается прирост на 32,2%. Средний чек — 1,55 млн «деревянных», второй месяц подряд цифры идут вверх.

За первое полугодие 2026-го нашим соотечественникам выдали автокредитов на 895,1 млрд рублей. Это на 41,1% больше, чем в январе-июне 2025-го.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, как грамотно «пробить» подержанное авто перед покупкой.