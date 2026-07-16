За первую половину 2026 года продажи новых пикапов в России упали на 8%

За первые шесть месяцев текущего года в нашей стране нашли владельцев 9276 новых пикапов. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го, спрос сократился на 7,9%. Самым популярным брендом признан китайский JAC.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». Благодаря продаже 1575 «грузовичков» JAC является лидером с января по июнь. На следующей строчке расположился Great Wall, которому удалось реализовать 1241 штуку. Тройку лидеров замыкает Sollers, пристроивший 1239 машин. Также в топ-5 включен американский RAM, следом за ним идет отечественный УАЗ. В активе у первого 1208 экземпляров, а у второго — 1090.

Самым востребованным пикап отечественного рынка считается флагманский рамный пикап JAC T9 благодаря тиражу в 1537 единиц. На ступеньку ниже стоит RAM 1500 с результатом 1280 авто. Еще ниже находится Great Wall Poer за счет 1136 штук. Затем в списке идут УАЗ «Пикап» и Foton Tunland

Аналитики обратили внимание, что сегмент растет второй месяц подряд. В июне россияне приобрели 1841 новый пикап, и это на 28,6% больше, чем год назад.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Sollers начал выпускать пикап ST8 с бензиновым мотором и «автоматом».