Легковушки, которые привезли в Россию из Южной Кореи в июне, оценили в $61 млн

Общая стоимость легковых автомобилей, импортированных из Южной Кореи в первой летний месяц, достигла $61 млн. По отношению к маю отгрузки выросли на 15%, но упали на четверть, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на торговую статистику Южной Кореи. По словам экспертов, по совокупной стоимости легковушек в июне был достигнут максимальный результат за год.

В итоге Россия сумела занять 16 место в списке крупнейших импортеров корейских автомобилей. С показателем в районе $3 млрд и гигантским отрывом лидируют Соединенные Штаты. Второе место занимает Канада за счет $619,7 млн. Тройку лидеров замыкает Австралия благодаря $316,2 млн.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», к середине лета с долей 2,1% Южная Корея заняла пятую строчку по импорту новых легковушек. В то же время из-за 8,2% в рейтинге поставок подержанных машин нашей стране принадлежит третья строчка.