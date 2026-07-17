Дилеры ожидают, что россияне купят в июле до 126 тысяч легковушек

Темпы продаж в середине лета оказались для российского авторынка довольно динамичными. По мнению автодилеров, в июле 2026 года своих владельцев в стране найдут от 120 до 126 тыс. новых легковых авто. Можно рассчитывать на уровень июня либо на прибавку в 3 — 8%.

Спрос должен быть как минимум на уровне прошлого месяца

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на заместителя генерального директора АГ «Авилон» Юлию Овчинникову. Она считает, что продажи легковушек вырастут, если не будет резких скачков курса рубля, неожиданных изменений регулирования, кредитных условий и ценовой политики.

В случае машин, попадающих в Россию за счет параллельного или альтернативного импорта, ключевым фактором станет именно курс национальной валюты, отметил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. По его мнению, новые партии быстрее реагируют на валютную динамику. В то же время у локализованных марок все стабильнее, им проще управлять прайсами. Г-н Иванов рассчитывает, что в середине лета граждане страны купят 110 — 115 тыс. авто.

Динамика июля будет отличаться от июньской, подчеркнул руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко. Он допускает небольшое сезонное охлаждение, плюс по спросу может ударить нынешний топливный кризис в РФ.