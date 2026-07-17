Обновленный кроссовер Lixiang L6 поступил в продажу

Китайский концерн Lixiang (Li Auto) запустил на родине продажи гибридного кроссовера L6, которому провели рестайлинг. Он затронул дизайн кузова и салона. Благодаря новой батарее вырос запас хода, также основательно расширился список оборудования.

Емкость тяговой батареи «шестерки» выросла до 51 кВт⋅ч с прежних 36,8. Теперь SUV способен преодолеть на электротяге три сотни километров, до этого планка слегка превышала две. Аккумулятор стал заряжаться с 20 до 80% всего за 12 мин вместо 20.

В подвеске нарастили долю деталей из алюминия. Применяются новые амортизаторы, способные на 30% снизить крены в поворотах. Силовая установка на 408 «лошадок» осталась прежней, однако максимальную скорость подняли до 200 км/ч. Расширилась аппаратная часть комплекса электронных помощников.

Снаружи доработки оказались точечными, включая появление 21-дюймовых колесных дисков. Зато внутри добавился 29-дюймовый центральный тасчкрин с разрешением 6К. С руля исчез небольшой дисплей, но в потолок вмонтирован 21-дюймовый для задних пассажиров. «Мультимедийка» стала шустрее, предусмотрены 21 динамик и цифровое зеркало заднего вида. Изменилась передняя панель и дверные карты, в целом атмосфера приближена к флагманскому L9.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что электрическую линейку Li Auto пополнит «минивэн среди кроссоверов».