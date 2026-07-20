В России стартовали полноценные продажи Jeland J7

Новый российский бренд Jeland запустил продажи среднеразмерного кроссовера J7. Он уже доехал до дилеров и доступен в комплектациях «Комфорт» и «Престиж». В первом случае привод может быть только передним, во втором в качестве альтернативы добавляется полный. Минимальная цена с учетом спецпрограмм составляет 2 649 000 рублей.

Новинку легко узнать по внедорожному экстерьеру, LED-оптике с пиксельным рисунком и 18-дюймовым литыми колесным дискам. За движение отвечает бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 л. У младших версий с приводом на одну ось агрегат выдает 150 л.с., у старших с системой 4х4 — 186 л.с. Передачи переключает 7-скоростной преселектив с парой сцепений.

В «базе» салон обшит экокожей, прилагаются 13,2-дюймовый вертикальный тачскрин, «музыка» с шестью динамиками, бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Климат-контроль обслуживает две зоны, багажник имеет электропривод. Предусмотрен зимний пакет, за безопасность отвечают задняя камера и парктроники на корме. Без скидок SUV с таким оборудованием обойдется в 2 849 000 рублей.

Топовое исполнение отличается наличием панорамной крыши и многослойным передним остеклением, способствующим улучшенb. шумоизоляции. Передний ряд сидений получает встроенную вентиляцию, а задний диван — обогрев. Количество динамиков вырастает до восьми, добавляются голосовое управление, беспроводная зарядка для гаджетов. Плюс камеры панорамного обзора, передние парктроники и мониторинг слепых зон. Последним штрихом стал комплекс расширенных водительских ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Jeland J7 поставили на конвейер в Санкт-Петербурге.