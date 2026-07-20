Российский авторынок сократился еще на 3%

В середине июля россияне приобрели 25,1 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущей неделей, продажи на 29-й упали на 3%. Однако в годовом выражении сохраняется такой же плюс.

Такими темпами продажи июля могут оказаться ниже, чем в июне

Статистикой поделился в своем канале в национальном мессенджере «Макс» директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, с 13 по 19 июля отечественный авторынок просел во всех сегментах. Например, легкий комтранс ушел в минус на 6,8%, владельцев нашли 1247 штук. В то же время годовая просадка вылилась в 17,3%.

В свою очередь, реализация грузовиков снизилась на 6,5%, они разошлись тиражом 944 экземпляра. Однако по отношению к прошлому году сегмент пребывает в плюсе на 2,7%.

Г-н Целиков обратил внимание, что при сохранении сформировавшегося тренда автопродажи июля могут оказаться хуже июньских значений. В начале лета население купило 116,3 тыс. легковушек, общий уровень спроса остается средним. Ожидается, что в конце года в России удастся пристроить от 1,3 до 1,35 млн автомобилей.