В начале лета поставки легковушек из Китая в Россию выросли втрое

В июне Россия сумела в 3 раза нарастить поставки легковых автомобилей из дружественного Китая, по сравнению с прошлым годом. Машины, приехавшие к нам за обозначенный период, оцениваются в $1,24 млрд.

Актуальной статистикой поделилось агентство РИА «Новости», опираясь на мониторинг таможни КНР. Аналитики обратили внимание, что по отношению к прошлому месяцу ввоз упомянутых автомобилей на российскую территорию из Китая стал слегка скромнее, если говорить о денежном выражении. Подразумевается, что цифры ушли в минус на 6,3%

В то же время небольшая просадка не помешала нашей стране сохранить статус одного из крупнейших импортеров автомобилей из КНР. На сегодняшний день РФ находится на второй строчке соответствующего рейтинга.

На ступеньку ниже стоит Бельгия, поскольку в ее случае общая стоимость ввезенных из Поднебесной автомобилей достигла отметки $1,16 млрд. Добавим, что пока первая строчка принадлежит Великобритании, поскольку до Туманного Альбиона добрались машины, за которые заплатили $1,27 млрд.