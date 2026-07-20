В России на 83% взлетели продажи гибридных авто и электрокаров

Россияне стали активно интересоваться электромобилями и гибридными машинами на фоне дефицита топлива в стране. Из-за него за последние несколько недель владельцев нашли 326 чистокровных «электричек» и 2144 подключаемых бензоэлектрических моделей.

Такой скачок зафиксирован за последние несколько недель

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере «Макс» глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, продажи вышеназванных категорий транспорта показали практически двукратный рост, что вылилось в 83%.

По словам эксперта, реализация электрокаров по итогам 29-й недели оказалась максимальной в 2026 году. Они разошлись тиражом в 419 штук. На пару недель раньше дело дошло до рекорда у гибридов, поскольку россияне приобрели 2299 штук.

За обозначенный период самой популярной батарейной моделью стал кроссовер Umo 5, из шоу-румов уехало 270 штук. Затем идут Avatr 11 и 12, что вылилось в 159 и 107 единиц.

Среди гибридов доминирует паркетник Geely EX5 EM-i, поскольку дилерам удалось продать 1734 штуки. Далее расположился Evolute i-Space c результатом 1048 авто, а затем Exeed Exlantix ET с 563 экземплярами.