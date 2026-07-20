Обновленный внедорожник Tank 300 поступил в продажу

Концерн Great Wall Motor начал продажи обновленного рамного внедорожника Tank 300 в Поднебесной. Семейство пополнилось новой L-версией, теперь модель предлагается на родном рынке в трех кузовах с четырьмя вариантами двигателей. В пересчете на наши деньги стартовая цена «трехсотки» составляет около 2,3 млн рублей.

Пока он доступен только в Китае, но со временем может приехать в Россию

После рестайлинга Tank 300 дебютировал в пяти версиях: три оснащаются традиционными ДВС, а еще две — гибридными системами. За первые 12 часов после старта продаж в КНР новинка собрала 15 318 заказов. Габариты — 4750 х 1930 х 1903 мм при колесной базе 2750 мм, клиренс достигает 224 мм.

Внешность «проходимца» изменилась точечно. В частности, появилась новая решетка радиатора с крупной надписью Tank вместо логотипа, обновился передний бампер, а на крыше может быть установлен лидар, обеспечивающий работу комплекса автономного вождения. Главным акцентом в салоне стал увеличенный до 15,6 дюйма центральный тачскрин и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Изменилось рулевое колесо, добавились две беспроводные зарядки по 50 Вт.

Базовые версии новинки оснащаются двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 227 л.с. в паре с 9-ступенчатым «автоматом», прилагается подключаемый полный привод. Дизельная модификация с 2,4-литровым турбомотором развивает 186 л.с. Гибридные установки Hi4-T и Hi4-Z выдают 422 и 762 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что серийное производство Tank 300 запустили в России.