Эксперт рассказал об изменении цен на автомобили в России за неделю

Минувшая рабочая неделя, продлившаяся с 13 по 17 июля, обошлась без корректировок цен на новые машины. При этом дистрибьюторы пополнили прайс-листы свежими комплектациями.

Об этом рассказал автомобильный эксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные CARgument. В частности, китайский бренд Changan расширил список версий компактного кроссовера CS35 Max 2026 модельного года. Комплектации Comfort, Luxe и Techno оказались на 50 000 рублей дороже аналогичных прошлогодних вариантов. В годовом выражении разница составила от 1,8 до 1,9%.

В то же время новоиспеченный отечественный бренд Umo вывел на отечественный рынок дебютную модель — кроссовер с индексом 5. Базовая комплектация Pro оценивается в 3 515 000 рублей, а топовое исполнение Max обойдется в 3 715 000 «целковых».