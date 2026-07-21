Стало известно, сколько машин Volga купили россияне за первый месяц продаж

Возрожденный отечественный бренд Volga сумел продать в России 129 машин, судя по итогам первого неполного месяца после старта реализации. На отечественном рынке представлены три новые модели: разноразмерные кроссоверы К50 и К40, а также седан С50.

Об этом в своем канале на национальной платформе «Макс» сообщает ресурс «Китайские автомобили», опираясь на данные компании «Автостат Инфо». Уточняется, что титул бестселлера марки сумел завоевать флагманский кроссовер K50. Россияне чаще всего ставили его на учет за обозначенный период. В частности, владельцы повесили номера на 55 экземпляров.

В то же время в нашей стране обзавелись государственными регистрационными знаками 46 штук Volga K40, а седан C50 на сегодняшний день можно считать аутсайдером. В его случае на учет встали всего 24 автомобиля. Еще эксперты включили в статистику кроссоверы K30, которые не стали запускать в серию. Тем не менее по всем правилам было зарегистрировано четыре «тридцатки».

Напомним, официальные продажи новоиспеченных легковушек Volga начались в России 19 июня. Все новинки являются перелицованными «китайцами», которых создал концерн Geely. Производство налажено в Нижнем Новгороде, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».