За 4,5 года в Россию ввезли более миллиона праворульных автомобилей

С января 2022 года по июнь 2026-го в страну было импортировано 1,03 млн машин с правым расположением руля. Из них 1 млн приходится на легковые автомобили и около 30 тыс. — на коммерческие.

Чаще всего к нам приезжали машины Toyota

Актуальной статистикой поделился в своем канале в национальном мессенджере «Макс» директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, практически весь объем (98%) составили подержанные машины старше трех лет. Средний возраст ввозимых автомобилей составил от пяти до шести лет. Эксперт обратил внимание, что почти 98% импортированных праворульных машин оснащены двигателем мощностью до 160 л.с.

В пятерку самых популярных марок вошли Toyota (38%), Honda (28,3%), Nissan (8,7%), а также Suzuki (5%) и Subaru (4,8%). Среди моделей лидируют Honda Freed (74 394 шт.), Honda Fit (60 383 шт.) и Toyota Corolla (55 543 шт.). Еще первую десятку попали Honda Stepwgn, Honda Vezel, Nissan Note, Toyota Wish, Suzuki Jimny, Toyota Vitz и Toyota C-HR.

Средняя стоимость праворульного автомобиля на классифайдах сегодня колеблется от 1,5 до 2 млн рублей. За четыре года цены выросли примерно на 40%.