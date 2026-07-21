Lixiang начал полноценные продажи обновленного кроссовера L6

Концерн Li Auto (Lixiang) начала продажи обновленного кроссовера L6, предложив его в единственной комплектации Ultra по цене 249 800 юаней (около 2,9 млн рублей). Производители явно стремятся приблизить младшую модель марки, которой и является «шестерка», к старшей «девятке».

Вполне возможно, что он доберется до России

Внешне Li Auto L6 почти не изменился, однако дверные ручки стали полускрытыми — этого потребовало обновленное китайское законодательство, фактически запрещающее выдвижные механизмы. Переработан передний бампер: иначе оформлен воздухозаборник и убраны черные декоративные элементы. Сзади появилась крышка багажника с нишей под номерной знак. Впервые кроссовер получил четыре лидара и новые боковые и задние радары для более точного обнаружения препятствий.

Габариты новинки: 4935 мм в длину (+10 мм к предшественнику), 1960 мм в ширину и 1735 мм в высоту. Колесная база — 2920 мм. В салоне установлена полностью новая передняя панель с иным дизайном воздуховодов. Два экрана по центру визуально объединены в один широкий дисплей. Изменившийся мультируль лишился маленького экранчика, а центральный тоннель получил закрытые подстаканники и другое расположение ниш для смартфонов.

В список оснащения вошли передние кресла с «нулевой гравитацией», обогревом и встроенным массажером в 18-ти точках. Новый чип Qualcomm Snapdragon 8797 повысил производительность «мультимедийки» в 1,8 раза), аудиосистема располагает 19-ю динамиками. Еще имеются проекционный дисплей, пятизонный климат-контроль, холодильник и автопилот на чипе Mach M100 собственной разработки.

В техническом плане обновленный Li Auto L6 остался прежним, о чем ранее подробнее писал портал «АвтоВзгляд».