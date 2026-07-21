Рассекречена дата дебюта внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700

Об этом сообщили представители бренда. Длина новинки составила 5085 при ширине 1999 мм и высоте 1895 мм. Колесная база вытянута на 2900 мм. Салон рассчитан на пять посадочных мест, если считать вместе с водителем. Углы въезда и съезда — 29 и 28 градусов соответственно. Снаряженная масса варьируется от 2405 до 2805 кг в зависимости от версии, полная масса — от 2865 до 3305 кг.
Снаружи Cruiser 700 можно узнать по затемненным стойкам кузова, вертикальным трехсегментным фонарям и запасному колесу на двери багажника. На крыше имеется лидар, в передний бампер встроен радар миллиметрового диапазона.
В движение внедорожник приводит «параллельная» гибридная система. В ее состав входят двухлитровый турбомотор и три электродвигателя суммарной мощностью 1129 л.с. Тяговая батарея емкостью 70 кВт·ч обеспечивает до 350 км запаса хода на электротяге.
О перспективах появления модели в России пока ничего не известно. Но поскольку бренд представлен у нас официально, исключать подобное развитие событий не стоит.