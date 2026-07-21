Рассекречена дата дебюта внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700

Компания Geely готовит к публичной премьере новый внедорожник Galaxy Cruiser 700. Его дебют на «домашнем» рынке должен состояться уже через несколько дней, он запланирован на 24 июля.

Вполне возможно, что он приедет на отечественный рынок

Об этом сообщили представители бренда. Длина новинки составила 5085 при ширине 1999 мм и высоте 1895 мм. Колесная база вытянута на 2900 мм. Салон рассчитан на пять посадочных мест, если считать вместе с водителем. Углы въезда и съезда — 29 и 28 градусов соответственно. Снаряженная масса варьируется от 2405 до 2805 кг в зависимости от версии, полная масса — от 2865 до 3305 кг.

Снаружи Cruiser 700 можно узнать по затемненным стойкам кузова, вертикальным трехсегментным фонарям и запасному колесу на двери багажника. На крыше имеется лидар, в передний бампер встроен радар миллиметрового диапазона.

В движение внедорожник приводит «параллельная» гибридная система. В ее состав входят двухлитровый турбомотор и три электродвигателя суммарной мощностью 1129 л.с. Тяговая батарея емкостью 70 кВт·ч обеспечивает до 350 км запаса хода на электротяге.

О перспективах появления модели в России пока ничего не известно. Но поскольку бренд представлен у нас официально, исключать подобное развитие событий не стоит.