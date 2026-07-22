Компактную версию кроссовера Wey V9X заметили на тестах

В Китае во время дорожных испытаний впервые заметили новый кроссовер премиального бренда Wey, принадлежащего концерну GWM. По данным местных источников, в объективы «фотошпионов» попала уменьшенная версия флагманской модели V9X. Предположительно, автомобиль получит название V7X или V6X.

У новинки есть все шансы приехать в Россию

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Несмотря на плотный камуфляж, очевидно, что внешне новинка почти повторяет флагманскую «девятку». От нее унаследованы узкие блоки фар, соединенные световой полосой, а также традиционные дверные ручки и передок без классической решётки радиатора и лидар над лобовым стеклом.

Технических подробностей о новинке еще нет. Ожидается, что она, как и V9X, построена на модульной платформе GWM One и получит параллельную гибридную установку Hi4. У старшей модели базовая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором, более дорогие — двухлитровым. В обоих случаях ДВС дополнены 4-ступенчатой гибридной трансмиссией и двумя электродвигателями. Суммарная мощность варьируется от 612 до 748 л.с.

Напомним, флагманский V9X представлен в двух шестиместных вариантах. Самый крупный имеет габариты 5299х2025х1825 мм и колесную базу 3150 мм, «семейная» версия — 5205х2025х1825 мм с базой 3050 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что для российского рынка запустили сертификацию Wey V9X.