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Компактную версию кроссовера Wey V9X заметили на тестах

У новинки есть все шансы приехать в Россию

В Китае во время дорожных испытаний впервые заметили новый кроссовер премиального бренда Wey, принадлежащего концерну GWM. По данным местных источников, в объективы «фотошпионов» попала уменьшенная версия флагманской модели V9X. Предположительно, автомобиль получит название V7X или V6X.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Компактную версию кроссовера Wey V9X заметили на тестах

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Несмотря на плотный камуфляж, очевидно, что внешне новинка почти повторяет флагманскую «девятку». От нее унаследованы узкие блоки фар, соединенные световой полосой, а также традиционные дверные ручки и передок без классической решётки радиатора и лидар над лобовым стеклом.

Технических подробностей о новинке еще нет. Ожидается, что она, как и V9X, построена на модульной платформе GWM One и получит параллельную гибридную установку Hi4. У старшей модели базовая версия оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором, более дорогие — двухлитровым. В обоих случаях ДВС дополнены 4-ступенчатой гибридной трансмиссией и двумя электродвигателями. Суммарная мощность варьируется от 612 до 748 л.с.

Напомним, флагманский V9X представлен в двух шестиместных вариантах. Самый крупный имеет габариты 5299х2025х1825 мм и колесную базу 3150 мм, «семейная» версия — 5205х2025х1825 мм с базой 3050 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что для российского рынка запустили сертификацию Wey V9X.

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