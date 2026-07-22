Российские продажи новых премиальных легковушек выросли на 30%

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на АО «ППК». По словам замначальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, весь отечественный авторынок за отчетный период прибавил 15%, в то же время доля премиальных легковых автомобилей увеличилась с 8,9% до 10%.
Лидером среди остается китайский Exeed с результатом 7950 проданных машин, несмотря на просадку в 18% по отношению к первому полугодию 2025-го. Второе место занял Voyah за счет пристроенных 7 810 штук, марке удалось нарастить продажи в 2,8 раза. Тройку лидеров замыкает Tank благодаря 7784 экземплярам, он ушел в минус на 5%.
В первую пятерку самых востребованных премиум-марок также попали BMW (7551 шт.; +43%) и Audi (5839 шт.; рост в 5,6 раза). Барьер в 5 тыс. машин преодолели Hongqi (5100 шт.; +89%) и Mercedes-Benz (5071 шт.; +60%). Показатели остальных премиальных брендов оказались значительно скромнее.