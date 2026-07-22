Российские продажи новых премиальных легковушек выросли на 30%

За январь-июнь в России нашли владельцев 61108 новых легковых машин премиум-марок. Если проводить параллель с прошлым годом, спрос на них увеличился на 30%. Лидер сегмента не изменился.

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на АО «ППК». По словам замначальника отдела аналитики агентства Дмитрия Ярыгина, весь отечественный авторынок за отчетный период прибавил 15%, в то же время доля премиальных легковых автомобилей увеличилась с 8,9% до 10%.

Лидером среди остается китайский Exeed с результатом 7950 проданных машин, несмотря на просадку в 18% по отношению к первому полугодию 2025-го. Второе место занял Voyah за счет пристроенных 7 810 штук, марке удалось нарастить продажи в 2,8 раза. Тройку лидеров замыкает Tank благодаря 7784 экземплярам, он ушел в минус на 5%.

В первую пятерку самых востребованных премиум-марок также попали BMW (7551 шт.; +43%) и Audi (5839 шт.; рост в 5,6 раза). Барьер в 5 тыс. машин преодолели Hongqi (5100 шт.; +89%) и Mercedes-Benz (5071 шт.; +60%). Показатели остальных премиальных брендов оказались значительно скромнее.