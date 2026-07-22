Гибридный Tank 400 сертифицировали для российского рынка

Компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию брутального Tank 400. Сейчас он предлагается в России только с двухлитровым бензиновым мотором, но теперь к нему может присоединиться гибрид с запасом хода более 900 км.

Официально о появлении такого внедорожника у нас пока не сообщалось

Информация о сертификации гибридного «четырехсотого» появилась в открытой электронной базе ФИПС (Федерального института промышленной собственности). Теперь у производителя есть возможность начать массовую реализацию новинки. Однако реальные сроки появления на рынке РФ такой версии пока неизвестны.

В Китае обновленный Tank 400 с гибридной системой Hi4-T появился осенью прошлого года. В состав силовой установки входит бензиновый мотор объемом 2,0 л и электромотор, встроенный в 9-ступенчатый «автомат». Заявленная мощность составляет 421 л.с. Предусмотрена батарея на 37,1 кВт·ч, позволяющая проехать на электротяге до 105 км. На ускорение до «сотни» уходит 6,8 с против 9,7 у бензиновой версии, актуальной для России. В смешанном цикле расходуется 8,4 л топлива вместо 10,2 л.

Согласно сертификационной документации, снаряженная масса гибридного Tank 400 составляет 2865 кг, а внедорожник с ДВС весит 2435 кг. Незначительно отличаются и габариты: гибрид на 5 мм ниже (1900 против 1905 мм) при тех же длине (4985 мм) и ширине (1960 мм). Внешне автомобили различаются наличием дополнительного лючка у бензоэлектрического варианта и оформлением переднего бампера.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России запустили серийное производство Tank 300.