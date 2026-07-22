Российские продажи легковушек на газе выросли в 12 раз

В начале лета продажи легковых автомобилей с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО) в России подскочили в 12 раз, если проводить параллель с прошлым годом. Тренд объясняется топливным кризисом в стране.

В то же время снизился спрос на битопливный комтранс

За первое полугодие 2026-го на отечественном рынке удалось пристроить 1,2 тыс. битопливных машин. Спрос на них оказался в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2025-го. Только в июне владельцев нашли около 300 экземпляров, подсчитали аналитики «Газпромбанк Автолизинга».

В сегменте комтранса абсолютные цифры выше: реализовано 3,3 тыс. единиц за полгода и около 500 штук в июне. Однако относительно 2025 года показатели снизились на 12 и 13%. Эксперты связывают это с тем, что покупатели чаще отдавали предпочтение дизельным моторам, поскольку доля техники с ГБО в общем объеме продаж достигла лишь 5%.

В категории битопливного транспорта в июне лидировали «Газель» и LADA Largus, спросом также пользовались «Газель Next», LADA Vesta и автобус СИМАЗ 2258.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России расширилась гамма комплектаций битопливного LADA Largus.