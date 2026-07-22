Jeland анонсировал для России кроссовер J6 с полным приводом

Российских автолюбителей подразнили анонсом кроссовера Jeland J6 AWD. Помимо полного привода, «шестерка» сможет похвастать удлинившимся списком оборудования. В частности, новинке достанется более мощный турбомотор. Дату начала продаж пока не раскрывают.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», паркетник с припиской AWD обзавелся 1,6-литровой «турбочетверкой», выдающей 150 л.с. Агрегат обеспечивает тягу в 275 Н·м, доступную в диапазоне 2000-3500 об/мин. Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава с чугунными гильзами, во впускной коллектор интегрирован интеркулер с жидкостным охлаждением. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Интеллектуальная система 4х4 с электромагнитной многодисковой муфтой автоматически подключает заднюю ось при пробуксовке передних колес. Водителю доступны шесть режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad. Приятный бонус — электронная имитация блокировки заднего дифференциала.

На старте продаж Jeland J6 AWD будет предложен в комплектации «Престиж». Она подразумевает наличие панорамной крыши, легкосплавных колесных дисков со свежим дизайном, а также цифровой приборной панели с диагональю 8,88 дюйма и восьмиядерного процессора «мультимедийки». Прилагаются многослойные передние стекла, обогрев всех сидений, вентиляция передних кресел и восемь динамиков «музыки». Не будем забывать про беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. За безопасность отвечают камеры обзора на 540° и набор электронных ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как собирают кроссовер Jeland J6 на заводе в Шушарах.