Ввоз машин физлицами через дальневосточные таможни вырос почти на 20%

За первое полугодие 2026 года физические лица ввезли в Россию через таможни Дальневосточного управления 198,6 тыс. автомобилей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, их поток увеличился на 19,6%.

Актуальной статистикой поделилось Федеральное таможенное управление, опубликовав данные в своем официальном канале в национальном мессенджере «Макс». Согласно подсчетам экспертов, почти три четверти от общего объема ввезенных физлицами машин оформили через Владивостокскую таможню. Речь идет о 146 тыс. автомобилей, что вылилось в 73,6%.

За тот же самый период еще 21,6% или 42,8 тыс. авто прошли через руки сотрудников Уссурийской таможни. Оставшиеся 4,8% распределились между таможенными постами Сахалина, Хабаровска, Читы, а также Бурятии и Находки.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что процедура корректировки стоимости затронула лишь 0,7% ввезенных транспортных средств. За шесть месяцев текущего года их насчитывается 1374 штуки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Россию завезли из Китая более 2 млн легковушек за последние 3,5 года.