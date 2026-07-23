Стало известно, какие автомобили в первой половине 2026-го покупали в Москве

За январь-июнь в Москве удалось продать 79 941 новый легковой автомобиль. По сравнению с прошлым годом, спрос на них увеличился на 19%. Бестселлером сегмента признан кроссовер с шильдиком свежей отечественной марки.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, среди брендов лидерство на столичном авторынке сумел сохранить китайский Haval, пристроив 8486 своих машин за обозначенный период. Второе место занял «поднебесный» Geely с результатом 7061 авто. Первую тройку замыкает наш Tenet, у которого в активе оказалось 6333 машины.

В топ-5 также вошел белорусский Belgee за счет реализации 4774 штук. Далее следует всем известная LADA, чьи легковушки на сей раз разошлись тиражом 4332 экземпляра. Результаты остальных марок не смогли преодолеть планку в 4 тыс. машин.

Аналитики обратили внимание, что в модельном зачете первое место досталось кроссоверу Tenet T7, из шоурумов уехало 4115 таких SUV. На ступеньку ниже стоит Geely Monjaro за счет 2959 штук. Далее идет Haval Jolion, в его случае владельцев нашли 2958 мавто. Бывший бестселлер Belgee X50 с показателем 1823 штуки опустился на четвертую строчку. Далее расположился Toyota Highlander, у которого в активе 1754 единицы.