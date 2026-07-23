Россиянам предложат бронированные «Волги»

Нижегородская компания, специализирующаяся на создании специальных версий серийных автомобилей, готовит бронированные модификации седана Volga C50 и кроссовера Volga K50. Обе модели, а также седан Hongqi H9, значатся в разделе «В разработке» на сайте предприятия.

Можно рассчитывать на седаны и кроссоверы из новой линейки

Об этом в своем канале на национальной платформе «Макс» сообщил ресурс «Китайские автомобили». Стоимость новинок пока неизвестна, но можно провести параллель с бронированным внедорожником Tank 500. Версия, способная, выдержать автоматные выстрелы и взрывы гранат, оценивается минимум в 17 млн рублей.

Напомним, недавно стали известны первые результаты продаж возрождённого бренда Volga. За неполный месяц после старта реализации россияне приобрели 129 машин. В линейке представлены три модели: кроссоверы K50 и K40, а также седан C50.

Бестселлером марки стал флагманский K50 — на учет поставили 55 экземпляров. Далее следует K40 с результатом 46 зарегистрированных машин, замыкает тройку седан C50 за счет 24 штук.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, на какие автомобили сделает ставку возрожденный бренд Volga.