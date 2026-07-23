Российский авторынок остался в июне на шестой строчке в Европе

По итогам июня 2026 года Россия сохранила в европейском рейтинге авторынков шестое место, куда она опустилась по результатам мая. Объем продаж новых легковушек в нашей стране уже четвертый месяц подряд превышает отметку в 100 тыс.машин.

Однако наша страна опередила всех по динамике

Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «Автостат», опираясь на статистику Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Первое место удерживает Германия — 296 378 проданных машин (+15,7% к июню 2025-го).

Далее следуют Великобритания (213 166 шт.; +11,4%), Франция (188 787 шт.; +11,4%), Италия (146 351 шт.; +10,6%) и Испания (128 426 шт.; +7,8%). В России за тот же месяц реализовано 116 276 новых легковых автомобилей — на 29% больше, чем год назад.

Как отмечает замначальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин, среди всех представленных рынков именно российский показал наилучшую динамику роста.