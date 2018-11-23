Российский беспилотный автомобиль проехал 2500 км

Один из разработчиков систем безопасности для авто испытал в длительном дорожном тесте свой беспилотник, построенный на базе Skoda Superb. Автомобиль преодолел 2500 км за 10 дней. Для безопасности за рулем постоянно «дежурил» водитель. Но практически всю дорогу машина прошла сама. Человек брался за руль только на сложных участках и в городах.

Автомобиль оснащен автопилотом третьего уровня и умеет двигаться в двух режимах. В первом ему требуется дорожная разметка и знаки. Второй может обходиться без этого в плохих погодных условиях и при большом количестве помех, но он пока находится в стадии отладки.

В пути не обошлось без трудностей: на некоторых участках компьютеру не удавалось «увидеть» границы дороги, а также автопилот не всегда справлялся с большим объемом данных и начинал работать с опозданием.

Сейчас разработчики занимаются созданием высокоточной карты для своего детища. Она будет работать как в GPS-навигаторе, что должно сильно улучшить работу беспилотника. А пока он обходится без карты: авто умеет анализировать обстановку, распознавать препятствия и принимать решения, как действовать дальше, благодаря стереокамерам, лидарам и радарам.