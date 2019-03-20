Yandex и Hyundai разрабатывают беспилотники пятого поколения

Уже давно «Яндекс» для россиян — не только поисковик во всемирной паутине. Компания стала известным разработчиком автомобилей с автономным управлением: испытания стали проводится еще в 2017 году. Все начиналось с небольшого полигона, а сейчас бело-красно-черные авто уже преодолевают тысячи километров по дорогам общего пользования, развозят пассажиров в качестве такси в Сколково и Иннополисе, и даже начали проходить тестирования в Соединенных Штатах и Израиле.

Целью российско-корейского сотрудничества станет разработка беспилотников пятого уровня, когда автомобилю водитель абсолютно не нужен вне зависимости от дорожных и погодных условий. Сегодня такого транспорта еще не существует.

В основе совместной работы лягут уже готовые решения «Яндкса», в частности, технологии машинного обучения и компьютерное зрение. А Hyundai в том числе будет обеспечивать проект необходимым оборудованием: датчиками, камерами, радарами. Вполне логично, что в этом проекте робомобили будут строить на основе моделей KIA и Hyundai, правда, каких конкретно, пока не сообщается.