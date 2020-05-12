В России запустили сервис, позволяющий водителям экономить на топливе и выявлять недолив на АЗС

Так называемый антифрод, контролирующий сохранность топлива, в автоматическом режиме способен сравнить количество приобретенной на АЗС «горючки» с тем, что поступило в бак автомобиля.

В случае выявления недолива, система оповестит об этом водителя, а транзакция будет признана, как сомнительная. Сервис учитывает не только погрешность датчика уровня топлива, но еще и фактическое время и координаты заправочной станции.

– Такие цифровые решения служат для повышения экономической эффективности, помогая сократить расходы на топливо, пресекая его нецелевые траты. В самой ближайшей перспективе мы сможем внедрить еще более глубокий анализ и будем предупреждать клиентов о других подозрительных операциях, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» новейшую разработку генеральный директор «Газпромнефть-Корпоративные продажи» Дмитрий Гузеев.