В России запустили сервис, позволяющий водителям экономить на топливе и выявлять недолив на АЗС

Фото: АвтоВзгляд
Любопытную технологию реализовали российские специалисты. Благодаря новому сервису можно контролировать погрешности при заправке автомобиля топливом, что позволит сэкономить и горючее, и деньги. Цифровую систему наверняка оценят в транспортно-логистической отрасли.

Так называемый антифрод, контролирующий сохранность топлива, в автоматическом режиме способен сравнить количество приобретенной на АЗС «горючки» с тем, что поступило в бак автомобиля.

В случае выявления недолива, система оповестит об этом водителя, а транзакция будет признана, как сомнительная. Сервис учитывает не только погрешность датчика уровня топлива, но еще и фактическое время и координаты заправочной станции.

– Такие цифровые решения служат для повышения экономической эффективности, помогая сократить расходы на топливо, пресекая его нецелевые траты. В самой ближайшей перспективе мы сможем внедрить еще более глубокий анализ и будем предупреждать клиентов о других подозрительных операциях, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» новейшую разработку генеральный директор «Газпромнефть-Корпоративные продажи» Дмитрий Гузеев.

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12 мая 2020
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