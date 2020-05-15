Автомобили научились «общаться» через 5G-каналы связи

Компания Bosch в сотрудничестве с рядом исследовательских институтов представила новый проект 5G NetMobil, на чью реализацию Министерство образования и науки Германии выделило 9,5 млн. евро. Новая разработка дает возможность скоростной передачи данных между авто, а также, например, от дорожных камер, находящихся на пути следования.

Так что водитель будет оперативно в режиме реального времени оповещен о том, нет ли пешеходов или аварийного автомобиля за закрытым поворотом, а также о других осложнениях на дороге. Технология поможет повысить безопасного движения и предотвратить аварии. А кроме того, 5G NetMobil позволит управлять транспортным потоком, исключив пробки, и экономить топливо.

Между тем, как сообщал портал «АвтоВзгляд», в начале года Bosch вместе с маркой Mercedes-Benz запустил новую службу каршеринга в калифорнийском городе Сан-Хосе с автомобилями S-класса, оборудованных автопилотом четвертого уровня (из пяти возможных).