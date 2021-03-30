Volkswagen открывает в России собственный каршеринг с долгосрочной арендой машин

В апреле текущего года клиенты нового сервиса от российского Volkswagen получат готовые к эксплуатации автомобили с полным пакетом услуг. В стоимость тарифа подписки войдут цена страховки ОСАГО, КАСКО, регулярных технических осмотров, сезонной замены шин и их хранения, доставки авто до клиента, ремонта в случае ДТП, помощи на дороге и оплата подменного автомобиля на время ТО.

Эксплуатация автомобилей по подписке будет доступна на всей территории РФ — с условием выдачи и возврата машины в Москве. Какие из марок автомобилей — Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini — будут участвовать в сервисах подписки, в представительстве VAG пообещали обнародовать в ближайшее время.

Как ранее уже сообщал портал «АвтоВзгляд», до последнего времени программы подписки с временным использованием своих авто на территории нашей страны организовали Hyundai и Genesis.