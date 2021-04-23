УАЗ «Пикап» станет двухтопливным

Пикап получил такое же газобаллонное оборудование, что и «Патриот». В компании отмечают, что под капотом обеих моделей работает 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro с итальянским блоком управления и редукторами высокого давления. Разница лишь в емкости газовых баллонов. Если на «Патриот» ставят баллоны вместимостью 160 литров, то у пикапа, в зависимости от оснащения, объем может составлять от 100 до 200 литров.

Битопливный УАЗ «Пикап» сертифицировали еще в мае 2020 года. Согласно ОТТС, при использовании сжатого природного газа отдача мотора снизится со 150 л. с. до 126 л. с. Зато автомобиль станет более экономичным. Так что газ можно использовать для движения по обычным дорогам, а бензин подключать, когда нужно преодолеть сложный участок на размытой колейной дороге.

Важно и то, что газобаллонное оборудование станут устанавливать на конвейере, а обслуживать его можно будет у официальных дилеров.