Зачем автосервисы скупают скорлупу от грецких орехов

Чем сложнее и технологичней двигатель внутреннего сгорания — тем более вежливей и тактичней к нему требуется подход. Где советский мотор переварит и не чихнет, импортный и современный может серьезно пострадать. И дело тут вовсе не в качестве сборки и материалов — сегодня движки форсированы до предела и задушены «экологией», так что прежние хитрости вроде «залей масло погуще и все пройдет» уже не пройдут. Мастер должен быть изобретательным и уметь действовать по ситуации.

Эпоха движков-миллионников' давно прошла, а к ДВС новой школы, хрупким, как крыло бабочки, нужно относится соответствующе: вовремя обслуживать, беречь, заливать качественное топливо. Увы, таких владельцев с каждым днем становится все меньше и меньше. Поэтому мотористам приходится учиться не только технике, но и ловкости обслуживания. А также применению «особых средств» — а уж в этом наш народ особенно хорош.

Силовой агрегат не едет, греется, работает некорректно — ездить так нельзя. Современному турбомотору, который с литра выдает сотню «скакунов», много не надо — пара ошибок, да вынимай кошелек. Особенно, если речь идет про городскую эксплуатацию, которая даст фору и бездорожью, и сотням тысяч шоссе. Простой пример: сэкономил на масле, просрочил замену, постоял, как следует, в пробках — получил нагар. Да такой, что ни одно хитрое заморское средство не возьмет. Сколько промывок не лей — на месте.