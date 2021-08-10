Зачем автосервисы скупают скорлупу от грецких орехов

Чем сложнее и технологичней двигатель внутреннего сгорания — тем более вежливей и тактичней к нему требуется подход. Где советский мотор переварит и не чихнет, импортный и современный может серьезно пострадать. И дело тут вовсе не в качестве сборки и материалов — сегодня движки форсированы до предела и задушены «экологией», так что прежние хитрости вроде «залей масло погуще и все пройдет» уже не пройдут. Мастер должен быть изобретательным и уметь действовать по ситуации.
Эпоха движков-миллионников' давно прошла, а к ДВС новой школы, хрупким, как крыло бабочки, нужно относится соответствующе: вовремя обслуживать, беречь, заливать качественное топливо. Увы, таких владельцев с каждым днем становится все меньше и меньше. Поэтому мотористам приходится учиться не только технике, но и ловкости обслуживания. А также применению «особых средств» — а уж в этом наш народ особенно хорош.
Силовой агрегат не едет, греется, работает некорректно — ездить так нельзя. Современному турбомотору, который с литра выдает сотню «скакунов», много не надо — пара ошибок, да вынимай кошелек. Особенно, если речь идет про городскую эксплуатацию, которая даст фору и бездорожью, и сотням тысяч шоссе. Простой пример: сэкономил на масле, просрочил замену, постоял, как следует, в пробках — получил нагар. Да такой, что ни одно хитрое заморское средство не возьмет. Сколько промывок не лей — на месте.
Надо разбирать. Ну хорошо, скинули голову, увидели слой «гудрона» чернее черного, чем чистить будем? Не отверткой же его отковыривать. Тут на помощь придет старое средство, которое отечественные механики применяли еще в конце прошлого века. Тогда компания Mitsubishi гордо представила в России новое поколение силовых агрегатов под индексом GDI, которые были страсть какие современные и экономичные. Только вот они требовали качественного топлива с низким содержанием серы и очень не любили дорожных заторов.
Дальше можно не продолжать: через год все подъемники дилерских центров были заняты возмущенными клиентами — двигатель будто подменили. Требовалась чистка. А чем его чистить, если следы родной «горючки» ни одна химия не берет. Ну серьезно, не будешь ведь мотор и коллектор изнутри песком карябать в пескоструйном аппарате. Смех заключается в том, что будешь, но не песком, а… дробленой скорлупой грецкого ореха.
Оказывается, природный материал, выпущенный из сопла под давлением, снимал нагар, не царапая железо. Эта методика стала вновь популярной, когда в России массово появились малокубатурные, но чрезвычайно мощные двигатели из Европы — они страдали теми же хворями, что и японцы. А раз болезнь уже изучена, то и лечить ее нужно знакомым средством. Так грецкие орехи обрели новую аудиторию. И снова стали популярны.