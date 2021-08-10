Зачем автосервисы скупают скорлупу от грецких орехов

Фото okidoker.com
Какие только хитрости не применяют в России для ремонта автомобиля. Воистину, чтобы копейку сэкономить — и рубля не жалко. Но порой встречаются действительно интересные решения, за внешней простотой которых скрывается гениальность. Об одном из них расскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Чем сложнее и технологичней двигатель внутреннего сгорания — тем более вежливей и тактичней к нему требуется подход. Где советский мотор переварит и не чихнет, импортный и современный может серьезно пострадать. И дело тут вовсе не в качестве сборки и материалов — сегодня движки форсированы до предела и задушены «экологией», так что прежние хитрости вроде «залей масло погуще и все пройдет» уже не пройдут. Мастер должен быть изобретательным и уметь действовать по ситуации.

Эпоха движков-миллионников' давно прошла, а к ДВС новой школы, хрупким, как крыло бабочки, нужно относится соответствующе: вовремя обслуживать, беречь, заливать качественное топливо. Увы, таких владельцев с каждым днем становится все меньше и меньше. Поэтому мотористам приходится учиться не только технике, но и ловкости обслуживания. А также применению «особых средств» — а уж в этом наш народ особенно хорош.

Силовой агрегат не едет, греется, работает некорректно — ездить так нельзя. Современному турбомотору, который с литра выдает сотню «скакунов», много не надо — пара ошибок, да вынимай кошелек. Особенно, если речь идет про городскую эксплуатацию, которая даст фору и бездорожью, и сотням тысяч шоссе. Простой пример: сэкономил на масле, просрочил замену, постоял, как следует, в пробках — получил нагар. Да такой, что ни одно хитрое заморское средство не возьмет. Сколько промывок не лей — на месте.

Фото из соцсетей.

Надо разбирать. Ну хорошо, скинули голову, увидели слой «гудрона» чернее черного, чем чистить будем? Не отверткой же его отковыривать. Тут на помощь придет старое средство, которое отечественные механики применяли еще в конце прошлого века. Тогда компания Mitsubishi гордо представила в России новое поколение силовых агрегатов под индексом GDI, которые были страсть какие современные и экономичные. Только вот они требовали качественного топлива с низким содержанием серы и очень не любили дорожных заторов.

Дальше можно не продолжать: через год все подъемники дилерских центров были заняты возмущенными клиентами — двигатель будто подменили. Требовалась чистка. А чем его чистить, если следы родной «горючки» ни одна химия не берет. Ну серьезно, не будешь ведь мотор и коллектор изнутри песком карябать в пескоструйном аппарате. Смех заключается в том, что будешь, но не песком, а… дробленой скорлупой грецкого ореха.

Оказывается, природный материал, выпущенный из сопла под давлением, снимал нагар, не царапая железо. Эта методика стала вновь популярной, когда в России массово появились малокубатурные, но чрезвычайно мощные двигатели из Европы — они страдали теми же хворями, что и японцы. А раз болезнь уже изучена, то и лечить ее нужно знакомым средством. Так грецкие орехи обрели новую аудиторию. И снова стали популярны.

двигатель, автосервис, технология, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
10 августа 2021
6071