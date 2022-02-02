Bridgestone получила новые возможности для разработки шин

Японцы утверждают, что трек станет одной из самых инновационных и продвинутых испытательных площадок в Евросоюзе потому как при проектировании инженеры применили технологию так называемой виртуальной разработки. Она позволила создать несколько вариантов планировки трека еще до начала строительных работ. Это помогло строителям выбрать лучший вариант, а также создать систему повторного использования воды, которая нужна для проведения тестов на сопротивление аквапланированию.

Кроме «мокрого» участка, на полигоне есть зона для скоростных испытаний, где «ловушки» вокруг трека заполнены глиносодержащим материалом Argex. Попадая в него, автомобиль, летящий на скорости, быстрее останавливается, что снижает риск столкновения с отбойником. Это не только уменьшает вероятность повреждения машины, но и сводит на нет травмирование пилота-испытателя.