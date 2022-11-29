В России создадут собственную платформу для электрокаров

В планах команды — разработка к 2024 году шасси, CAN-шины и элементов мехатроники для электромобиля класса L−7. Этот проект делают для «Автотора». А для компании «Меркатор» подготовят решения для электрификации дорожно-коммунальной техники.

— К 2030-му году планируем разработать полноценную платформу для электромобилей категории N1 с 5-м уровнем беспилотности. Эта амбициозная инженерно-техническая задача по силам нашему коллективу, — заявил порталу «АвтоВзгляд» ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский.

Тем не менее, очень хочется, чтобы будущие инженеры уделяли внимание и автомобилям с привычными силовыми агрегатами. Ведь автопарк России старый и его надо обновлять. В этом очень помогли бы новые «нашемарки».