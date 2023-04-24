Aurus презентует до конца года еще одну версию седана Senat

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ФГУП «НАМИ» планирует привезти в Объединенные Арабские Эмираты премиальный седан Aurus Senat, который работает на водородных топливных элементах. Причем это не старая версия, ранее «засветитившаяся» в СМИ, а основательно доработанная.
Виктор Васильев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «НАМИ» Федора Назарова, новинка отличается от той машины, которую показали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом прошлого года. Топ-менеджер отметил, что конструкция уже более совершенна — в частности, у нее иные топливные ячейки.

Кроме того, он рассказал, что сейчас идет работа над системой последовательного гибрида. При таком решении традиционный двигатель внутреннего сгорания не соединен с колесами напрямую и выступает в качестве генератора. От себя добавим, что похожая разработка есть у китайской компании BYD.

Напомним, что «Сенат» на водороде, презентованный летом 2022 года, оснащался комбинированной силовой установкой с двумя электромоторами и двигателем на водородном топливе. Такая машина способна преодолевать на одном баке до 600 км. Также отмечалось, что примерно 80% деталей в инновационном «сердце» — отечественного производства.

двигатель, ДВС, премиальный сегмент, премиум-сегмент, технология
24 апреля 2023
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