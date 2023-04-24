Aurus презентует до конца года еще одну версию седана Senat

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «НАМИ» Федора Назарова, новинка отличается от той машины, которую показали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом прошлого года. Топ-менеджер отметил, что конструкция уже более совершенна — в частности, у нее иные топливные ячейки.

Кроме того, он рассказал, что сейчас идет работа над системой последовательного гибрида. При таком решении традиционный двигатель внутреннего сгорания не соединен с колесами напрямую и выступает в качестве генератора. От себя добавим, что похожая разработка есть у китайской компании BYD.

Напомним, что «Сенат» на водороде, презентованный летом 2022 года, оснащался комбинированной силовой установкой с двумя электромоторами и двигателем на водородном топливе. Такая машина способна преодолевать на одном баке до 600 км. Также отмечалось, что примерно 80% деталей в инновационном «сердце» — отечественного производства.