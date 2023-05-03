Livan хочет создать в России сеть необычных зарядных станций

О том, что Livan собирается воплотить в жизнь столь необычный проект, пишут «Китайские автомобили» ссылаясь на заявление главы бренда Дэна Сяоданя.

Замена старых батарей на новые считается более прогрессивным способом пополнения запаса энергии, чем привычная зарядка от консоли, так как процедура занимает гораздо меньше времени. Например, на автосалоне в Шанхае китайцы представили кроссовер Livan 7, у которого замена аккумулятора происходит всего за минуту.

Надо сказать, что технология не нова. Похожими разработками занималась Renault, а также различные компании из Израиля, однако массового распространения решения так и не получили. Одна из причин заключается в том, что строительство такой станции гораздо сложнее и дороже, нежели установка «столбика». Поэтому руководство Livan сейчас только обсуждает перспективы создания сети инновационных пунктов с потенциальными российскими партнерами.

А завоевывать симпатии наших покупателей «Ливан» начнет с кроссовера X3 Pro, под капотом которого будет бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 113 л. с.