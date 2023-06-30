Электромобили в России может убить новый вид транспорта

Автомобили с водородным двигателем еще долгое время будут недоступны населению из-за своей дороговизны. Но они быстро приживутся в общественном и грузовом «хозяйстве». Об этом заявил доцент кафедры «Энергоустановки для транспорта и малой энергетики» Московского Политеха Дмитрий Апелинский.

Эксперт указывает на основные недостатки электромобилей, которые есть сейчас. Это довольно малый пробег и долгое время зарядки. Сейчас средняя дальность поездки с учетом наших климатических условий составляет около 150 км при скорости движения 70 км/ч. Если скорость увеличить, то запас хода резко сокращается. Скажем, при 130 км/ч он составляет уже 70 км.

Да и производство электрокаров во многом экологически грязное. Решить проблему могут водородные силовые установки. В перспективе они составят конкуренцию «электричкам». У них более быстрая заправка и больший пробег. Однако они гораздо дороже, и инфраструктура еще не развита.

Эксперт также напоминает, что в России утвержден план мероприятий по развитию водородной энергетики до 2024 года, который включает, в том числе и подготовку кадров. Это должно способствовать совершенствованию технологий водородного транспорта.