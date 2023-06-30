Почему в салонах многих машин сзади неровный пол

Массивные тоннели можно видеть в салонах самых разных классов транспортных средств — от легковушек с кроссоверами, до полноприводных внедорожников. Понятно, что это вызывает недовольство пассажиров, ведь тому, кто сидит посередине элементарно некуда девать ноги. Приходится задирать их, ставя ступни на тоннель. Либо разводить колени в стороны. В дальней дороге такая поза доставляет немало неудобств. Сам пол тоже может иметь слегка вогнутую форму.

Но если говорить о полноприводниках, то тоннель им необходим. В этом месте проходит карданный вал, а он должен быть хорошо защищен от внешних воздействий. Иначе на бездорожье, скажем, при ударе о камень, крестовины кардана не выдержат и развалятся. Итог — машина станет моноприводной. Вот поэтому инженеры и помещают важный узел в «нишу».

У переднеприводных «железных коней» ситуация иная. Кардана, конечно же, нет. Но вместо него часто там прокладывают систему выпуска. Прячут приемную трубу, нейтрализатор и глушитель. Это делают потому, что у легковушек низкий дорожный просвет (то есть «глушак» можно пробить, либо вырвать с «корнем»).