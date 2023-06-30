Почему в салонах многих машин сзади неровный пол

Массивные тоннели можно видеть в салонах самых разных классов транспортных средств — от легковушек с кроссоверами, до полноприводных внедорожников. Понятно, что это вызывает недовольство пассажиров, ведь тому, кто сидит посередине элементарно некуда девать ноги. Приходится задирать их, ставя ступни на тоннель. Либо разводить колени в стороны. В дальней дороге такая поза доставляет немало неудобств. Сам пол тоже может иметь слегка вогнутую форму.
Но если говорить о полноприводниках, то тоннель им необходим. В этом месте проходит карданный вал, а он должен быть хорошо защищен от внешних воздействий. Иначе на бездорожье, скажем, при ударе о камень, крестовины кардана не выдержат и развалятся. Итог — машина станет моноприводной. Вот поэтому инженеры и помещают важный узел в «нишу».
У переднеприводных «железных коней» ситуация иная. Кардана, конечно же, нет. Но вместо него часто там прокладывают систему выпуска. Прячут приемную трубу, нейтрализатор и глушитель. Это делают потому, что у легковушек низкий дорожный просвет (то есть «глушак» можно пробить, либо вырвать с «корнем»).
Удивительно, но такая же ситуация складывается и с электромобилями. У них пол имеет столь же неудобный тоннель. За примерами далеко ходить не надо. Это — популярный Nissan Leaf или востребованный в Европе Volkswagen E-Golf. Почему же инженеры сознательно снижают комфорт в салоне?
Да все из-за пассивной безопасности. Тоннель выполняет роль еще одного ребра жесткости кузова. П-образный профиль проходит через центральную часть, усиливая всю конструкцию При лобовом ударе часть кинетической энергии рассеивается именно через него. Да и сам по себе профиль увеличивает сминаемую зону. Таким образом нагрузки на людей в салоне становятся чуть меньше, что позволяет избежать серьезных травм и госпитализаций.
Так что от такого решения производители еще долго не откажутся. Равно как и от небольших ребер жесткости, которые иногда чувствуют ступни ног. Пассажирам придется потерпеть: здоровье и безопасность дороже небольшого дискомфорта.