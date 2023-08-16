Шанс на жизнь: в России из Tank 500 сделали броневик

Внешне китайский «рамник» не отличается от стандартного. Однако по технике изменений много. Стекла теперь толщиной 39 мм. Причем лобовое — с подогревом, а заднее — с механизмом опускания. Таким образом, получается эвакуационный выход. Бронелисты внутри кузова имеют толщину от 4,5 до 6,5 миллиметра. То есть автомобиль способен защитить водителя и пассажиров от выстрела снайперской винтовки и автоматов с патронами калибра 5,45 и 7,62. Кроме того, бронекапсула выдерживает взрыв под днищем мощностью 250 граммов тротила.

В списке дополнительного оборудования есть переговорная система «салон — улица», механизм пожаротушения и дополнительный аккумулятор. Странно, что цен и технических характеристик машины нет даже на официальном сайте производителя. Кстати, он расположен в Нижнем Новгороде. Предположим, что мотор остался прежним, но его расход топлива кратно вырос, ведь Tank 500 значительно потяжелел. Непонятно и как обстоят дела с управляемостью.

Напомним, что это не первый броневик на базе «пятисотки». У компании «Евраком» из Балашихи есть свой вариант «Танка». Его предлагают в различных вариантах защиты — БР3, БР4 и БР4+. У автомобиля усилена подвеска, при этом все штатные электронные системы сохранены.