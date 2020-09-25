Тест-драйв КамАЗа нового поколения: прорыв или провал?

Фото производителя.
Его планировали назвать «Арус», «Интро», «Дэус», «Нова» или «Арден» — во всяком случае, такие названия стали финалистами «народного» конкурса. Но вместо этого абсолютно новый КАМАЗ до сих пор продается под индексом 54901 вместо собственного имени. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, чем «пятьдесят четыре девятьсот один» отличается от своих предшественников.

Когда речь заходит об отечественном автопроме, первым делом всплывает вопрос: а почему мы все скупаем за границей? Мосты, коробки, моторы или вот — кабины. Потому что кабина новому 54901 досталась от Mercedes-Benz Actros текущего поколения. И, знаете, это хорошо. Чтобы создать «Актрос», компания из Штутгарта привлекла 1800 инженеров, а работы стоили миллиард евро. Так что нам фантастически повезло, что Daimler отдал эту кабину — она удобная и продуманная (сами мы бы такую не скроили).

Внутри почти восемь кубических метров пространства: от пола до потолка — 1 980 мм, а внутренняя ширина — 2 270 мм. При этом внутри — абсолютно ровный пол, поскольку моторный тоннель отсутствует как класс. А спальные полки ширина 75 сантиметров каждая — просто мечта дальнобойщика! И никакого бардака: под потолком есть закрывающиеся ящики и открытые полки, под спальником упрятан выдвижной холодильник и вещевой отсек, по бокам кабины — открытые полки… И множество розеток USB. Ты ли это, КамАЗ?

  • Фото: АвтоВзгляд.
  • Фото: АвтоВзгляд.

В плане эргономики водительского места все привычно — Mercedes есть Mercedes. И даже хорошо, что наши инженеры здесь ничего не меняли: расположение органов управления просто идеальное. Правда, чтобы взойти на сиденье, нужно преодолеть сразу четыре ступеньки. Вот она, расплата за ровный пол…

Плюс поначалу расстраивал уровень сборки — к первым машинам были претензии. Сейчас же интерьеры собираются почти безошибочно, что подтверждает сам автогигант — борьба за качество ведется постоянно.

После запуска мотора обращаешь внимание на непривычную для челнинских грузовиков тишину. Если прежний КамАЗ-5490, заполучивший кабину от старого Mercedes Axor, был тихим, то 54901 можно считать вообще бесшумным. Мы не поленились спросить камазовцев: по результатам их испытаний, у тягача нового поколения уровень шумов и вибраций на треть ниже! Это значит, что водитель будет меньше уставать за рулем. Руль, кстати, несмотря на скакуна на ступице, от «Актроса».

  • Фото: АвтоВзгляд.
  • Фото: АвтоВзгляд.

Ключ — от легковых «Мерседесов», а двигатель по-современному запускается кнопкой Start/Stop, после нажатия на которую оживает панель приборов. В легковом автопроме пара больших круглых циферблатов и цветной дисплей между ними вполне привычны. Но на грузовиках (тем более, отечественных) такая панель приборов встречается далеко не всегда, поэтому за щиток машина однозначно поулчает «пятерку». Справа установлен 10-дюймовый сенсорный экран — не него выводятся показания «бортовой информационной системы».

Правый подрулевой переключатель — в «драйв»… Поехали! По динамике КамАЗ точно не уступает хорошим мощным европейцам. Что неудивительно, ведь под кабиной скрывается рядная «шестёрка» мощностью 450 л. с. (2059 Нм). Между тем, в Набережных Челнах также готовят моторы на 500 и 550 «лошадей». Единственная коробка передач — роботизированная 12-ступенчатая от ZF. Она ловко и логично меняет ступени, совершенно не обращая на себя внимания. С управляемостью и торможением дела тоже обстоят великолепно.

  • Фото: АвтоВзгляд.
  • Фото: АвтоВзгляд.

«А что вы хотели? — спросит въедливый читатель. — Это же Mercedes! Пускай, и с камазовской эмблемой». Все так. Рама, мосты, кабина, а также рулевой механизм и тормозная система — все это взято от Mercedes-Benz Actros. И только двигатель наш, собственный — его помогала делать компания Liebherr, а по конструкции он напоминает агрегаты MAN. Может, оно и к лучшему? Камазовцы не стали изобретать велосипед, как это часто бывает, а просто взяли и перекроили один из лучших коммерческих автомобилей современности.

Только вдумайтесь: благодаря продвинутой конструкции машина будет заезжать на сервис каждые 120 тысяч километров. А продуманная эргономика упростит труд водителя. Но за все, как известно, надо платить. Заводская цена нового двухосного тягача — 7 099 200 рублей. А это уже уровень европейских конкурентов… Посмотрим, готовы ли отечественные перевозчики вместно техники MAN, Scania и Volvo брать родной КамАЗ. Хотя один большой плюс все же есть: в стоимость модели 54901 уже включена цена сервисного контракта на 3 года, то есть все затраты на техобслуживание и запчасти.

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9 октября 2020
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