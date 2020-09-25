Тест-драйв КамАЗа нового поколения: прорыв или провал?

Когда речь заходит об отечественном автопроме, первым делом всплывает вопрос: а почему мы все скупаем за границей? Мосты, коробки, моторы или вот — кабины. Потому что кабина новому 54901 досталась от Mercedes-Benz Actros текущего поколения. И, знаете, это хорошо. Чтобы создать «Актрос», компания из Штутгарта привлекла 1800 инженеров, а работы стоили миллиард евро. Так что нам фантастически повезло, что Daimler отдал эту кабину — она удобная и продуманная (сами мы бы такую не скроили).

Внутри почти восемь кубических метров пространства: от пола до потолка — 1 980 мм, а внутренняя ширина — 2 270 мм. При этом внутри — абсолютно ровный пол, поскольку моторный тоннель отсутствует как класс. А спальные полки ширина 75 сантиметров каждая — просто мечта дальнобойщика! И никакого бардака: под потолком есть закрывающиеся ящики и открытые полки, под спальником упрятан выдвижной холодильник и вещевой отсек, по бокам кабины — открытые полки… И множество розеток USB. Ты ли это, КамАЗ?