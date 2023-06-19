Немцовский путь: найден способ быстро довести российские машины до уровня иномарок

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что нужно сделать, чтобы автомобили отечественных марок не уступали по качеству иномаркам. Характерно, что первооткрыватель аналогичного «волшебного» метода уже давно умер. Причем не своей смертью.
Максим Строкер

— Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим… Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое. Поверьте, как только у какого-нибудь важного госслужащего зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя, — уверен депутат Хамзаев.

Под пересадку на отечественные авто в первую очередь должны попасть депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, сообщил Хамзаев РИА Новости.

Напомним, что самым первым российским государственным деятелем высокого уровня, который объявил о необходимости приучить бюрокартаию к российскому транспорту, был Борис Немцов. В конце 90-х годов прошлого века он потребовал пересадить госаппарат РФ на отечественные «Волги», которые тогда еще производил «Горьковский автозавод». Не дождался: в 2015 году Немцова застрелили в Москве.

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19 июня 2023
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