Немцовский путь: найден способ быстро довести российские машины до уровня иномарок

— Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим… Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое. Поверьте, как только у какого-нибудь важного госслужащего зимой машина не заведется два-три раза и он опоздает на совещание — быстро найдут решения. Будут делать для людей, как для себя, — уверен депутат Хамзаев.

Под пересадку на отечественные авто в первую очередь должны попасть депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, сообщил Хамзаев РИА Новости.

Напомним, что самым первым российским государственным деятелем высокого уровня, который объявил о необходимости приучить бюрокартаию к российскому транспорту, был Борис Немцов. В конце 90-х годов прошлого века он потребовал пересадить госаппарат РФ на отечественные «Волги», которые тогда еще производил «Горьковский автозавод». Не дождался: в 2015 году Немцова застрелили в Москве.