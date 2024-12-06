Тест-драйв Suzuki Baleno: да что с ней так?

Современные японские автомобили, от которых российский рынок все никак не может отказаться, визуально проигрывают китайским «коллегам» во всем: они проще выглядят, беднее оснащены и практически недоступны — либо переплачивать, либо ждать и мириться с рулем «в бардачке». Но отчего-то многие россияне на жертву готовы, а цена — не отпугивает. Что за магию несет в себе японский автопром? Почему его желают и превозносят, несмотря ни на что? На этот вопрос предстоит ответить «японскому Жигулю» индийского производства — Suzuki Baleno.

Разговаривая намедни с операционным директором Suzuki Motor Rus Ириной Зеленцовой, мы искренне задали простой и лежащий на поверхности вопрос: ну вот вернутся японские производители в Россию, появится возможность, а дальше что? Захочет ли российский водитель, вкусивший китайской роскоши и пиршества технологий, всех этих экранов и сенсоров, подсветок и прочих диодов, снова пересесть на архаичные, если уж сравнивать с «китаем», японские машины? Хватит ли веса у извечного «надежно», чтобы на чаше весов перевесить все эти визуальные отличия?

Ирина Зеленцова без раздумий ответила, что хватит. Что тепло в сердцах клиентов, их воспоминания о «made in Japan», растопит лед. Верим? Честно говоря, с очень большой натяжкой. Но лучшим ответом будет эксперимент на самих себе: после 30 месяцев постоянной эксплуатации разных китайских машин, берем самого доступного на российском рынке «японца» и «залезаем в шкуру» водителя, перед которым стоит тот самый выбор. Вот он, Suzuki Baleno, предельно простой и самый доступный — за 2 100 000 рублей отдают самую дешевую новую машину — и живем с ней ровно две недели.

Честно говоря, отвыкли мы уже от такого автопрома: простенький, совсем уж не агрессивный дизайн, крошечные колесики на узенькой резине, никаких изысков во внешнем облике и стилистике, которая актуально смотрелось бы лет 5-7 назад. Ну и кого такой сразит с первого взгляда?

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В салоне — не лучше: Baleno производится в Индии, едет к нам параллельным импортом, так что роскошеств в лице обогревов сидений, зеркал и прочих стекол ждать не стоит. К нам идет «арабская версия», где, как известно, теплые опции не очень уместны. Мультимедия поражает разве что языковым набором, в котором наиболее применимым является английский.

Селектор КП, что удивительно после двух лет общения с китайскими машинами, выглядит, как селектор КП. Электронные настройки кресел и руля? Многозонные климатические установки с ионизацией? Забудьте, мы зашли не в ту дверь. Одним словом, продавать такую машинку с помощью статической презентации, коей активно пользовались и корейцы, а после их исхода и китайцы, будет, мягко говоря, непросто. «По одежке» такую машину наш изнеженный покупатель встретит прохладно, к гадалке не ходи.

Из интересного: багажник, главная опция для россиян, очень хорош собой. Он — объемом с погреб в гараже. Вместится туда примерно все, а если спрессовать — то два «все». Кресло настроилось на удивление быстро, сидушка длинная, держи, китаец, карман шире, а устроиться за рулем удалось действительно с комфортом.

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Магнитола оказалась весьма отзывчивой, мгновенно «подсосав» богомерзкий яблочный телефон без лишних телодвижений, но картинка с камеры, хотя последняя и наделена обзором в 360 градусов, могла быть и получше, кнопочные телефоны мы уже не используем. Но для Индии это, наверное, нормально. Ладно, Бог с ней, с камерой, столбики-заборчики рассмотрел — и будет. Поехали уже!

Под капотом — тривиальный, хорошо знакомый по Jimny, полуторалитровый 105-сильный бензиновый мотор, агрегированный с классической автоматической трансмиссией, внимание, на 4 передачи. Помните, в Америке такие делали годах в 70-х, хотя рядом с коробкой-автомат для «ГАЗ М-20 Победа», которая была «трехступой», выглядит инновационно, конечно. Повторимся, сравнивая «бумажные данные» с любой из продающихся сегодня в России китайской машиной — это каменный век. Казалось бы, до «меди» еще очень далеко.

Но оно, черт возьми, едет! Бодро, задорно, вполне отзывчиво к позывам водителя как к педалям, так и к рулю. Пока на светофорах владельцы китайских «дворцов о четырех колесах» ждут «распедаливания» вариаторов, мы уже подъезжаем к следующему перекрестку: хотелось бы потише, конечно, но, во-первых, бюджетник, а во-вторых, индийский бюджетник. Уменьшай рыбу!

В целом, есть ощущение, что LADA Vesta куда тише, но любой «поднебесный» автопром в ту же цену лучшими характеристиками по звуковым эффектам точно не обладает. Ладно, поехали дальше.

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День за рулем Suzuki Baleno, два, три — машина нравится! Рука сама находит нужную клавишу, которая именно клавиша, так что можно нажимать, не глядя. Исполнение и архитектура салона, которая сегодня доступна только богатым. Да, простая, да, звезд с неба не хватает, салон — «тряпка», пластик — кондовый, без изысков.

Опций — достаточно, никакого дискомфорта от их нехватки за две недели так и не было выявлено: бесключевой доступ, камеры, «климат» и «круиз», хороший свет диодных фар, система стабилизации, шесть SRS-Airbag. За глаза!

Конечно, крошечный экранчик проекционного дисплея и один, по старой японской традиции, автоматизированный стеклоподъемник вызывают сегодня только улыбку и теплые воспоминания, но в комплексе автомобиль исправно выполняет все функции автомобиля, позволяя с комфортом перемещаться по загруженным московским улицам.

Главное его конкурентное преимущество — конечно, расход топлива. Однажды заправившись «с лампы до полного» за 1600 рублей, начинаешь уже иначе смотреть на машину. Но проездив до следующего посещения АЗС шесть полновесных дней — и это мнение пересматриваешь в лучшую сторону.

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40-литровый топливный бак позволил откатать без малого неделю, ни в чем себе не отказывая — даже «дачный ритуал» в этот пробег уместился: 550 километров на 37 официальных литров, из которых использовали не все. Интересно, а как им удалось 1,5-литровый 16-клапанный двигатель такой экономии научить? Задушенным он точно не выглядит. Кстати, о даче: 150-миллиметрового дорожного просвета хватило, не цеплялись за последние, всегда разбитые километры грунтовки.

И вот подходит финальный день тест-драйва. А прощаться-то не хочется, охота и дальше вот так же просто ездить. Без задней мысли, без озорных ошибок на приборке, без сенсорных клавиш, которыми в данном случае даже экран не обладает.

Просто ездить по делам, воспринимая автомобиль не как мультимедийный комбайн, а как транспортное средство, где не надо проверять масло каждый день, трястись перед посещением СТО и надеяться на провидение.

Просто ездить — в этом, пожалуй, и есть та самая нечитаемая, а зачастую и вовсе скрытая тайна японской машины, которая не теряется даже при российской или индийской сборке. Та самая уверенность, что завтра оно заведется и поедет, как и вчера. Получается, права была Ирина Зеленцова, найдет «японец» своего покупателя. Сейчас находит, а уж если полновесно вернется — так и вовсе обретет.