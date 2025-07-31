Идеальное равновесие: тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 7L с полным приводом

Пять лет — целая эпоха в стремительном автомобильном мире. А ведь именно столько времени прошло с момента появления в России первой версии «семерки» от Chery — тогда еще Tiggo 7 Pro. С тех пор изменилось многое: кроссовер пережил череду метаморфоз, и апофеозом его эволюции стал Tiggo 7L. Мы подвергли скрупулезному анализу финальную на сегодняшний день итерацию модели, дабы выяснить, что она реально может предложить покупателю и заслуживает ли вообще его внимания.

За почти два десятка лет присутствия на российском рынке Chery проделала долгий и сложный путь от малоизвестного китайского бренда до одной из самых востребованных марок. Если в середине 2000-х покупатели смотрели на эти машины с немалой долей скепсиса, то сегодня они возглавляют всевозможные рейтинги, а сама компания регулярно получает награды разных автомобильных премий.

Впрочем, успех Chery — не случайность, а результат системной работы. Бренд активно наращивал в нашей стране дилерскую сеть (сейчас у марки более двухсот автосалонов в 105 городах России); «подгонял» свои автомобили к местным условиям эксплуатации, начиная внедрением морозостойких уплотнителей и заканчивая работой по адаптации двигателей к бензину АИ-92. И, конечно, обновлял продуктовую линейку, пробуя силы в разных сегментах.

Последняя премьера бренда в нашей стране — кроссовер Tiggo 7L. Весной в шоу-румах дилеров появились переднеприводные автомобили, а в конце июня — и машины с четырьмя ведущими колесами. Но что же посвежевшая «семерка» реально готова предложить покупателю? Стоит ли она тех денег, что просят за нее в автосалонах? Ответы на эти и другие вопросы портал «АвтоВзгляд» нашел в ходе длительного тест-драйва и теперь рассказывает обо всем вам.

ЭКСТЕРЬЕР

Начнем с того, что литера «L» в названии посвежевшего «Тигго» не указывает на то, что перед нами удлиненная версия кроссовера, как это обычно бывает. Хотя расстояние между крайними точками передней и задней частей все же увеличилось — на 40 мм благодаря новым бамперам. При этом прочие габаритные параметры — ширина, высота, колесная база — остались без изменений.

Внешность обновленного Tiggo 7L демонстрирует эволюцию фирменного стиля Chery — от агрессивной угловатости ранних моделей к более сбалансированной и гармоничной эстетике. Боковой профиль с характерным изгибом оконной линии и рельефными колесными арками подчеркивает преемственность версий, а новые светодиодные фары с трехлучевым рисунком — технологичность.

При этом дизайнерам удалось избежать распространенной китайской «болезни» — избытка хромированных деталей и вычурных решений. Вместо этого Tiggo 7L предлагает сдержанный, почти европейский образ с акцентом на качество сборки: равномерные зазоры между панелями, плотно закрывающиеся двери и отсутствие вибраций пластика на ходу. Это уже не «бюджетный авто made in China», а вполне зрелый продукт глобального автопрома.

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Если говорить конкретнее, то «художники» очень удачно и аккуратно интегрировали элементы стиля, опробованные на старшей «восьмерке», а решетку радиатора позаимствовали у флагманской «девятки». Результат — солидный, гармоничный и даже немного спортивный внешний вид. Приятный бонус — возвращение противотуманных фар, потерявшихся в процессе предыдущих обновлений.

Задняя часть автомобиля переработана полностью: новая светодиодная оптика с оригинальным рисунком, видоизмененный бампер, спрятанные под днищем патрубки выхлопной системы. Площадка для номерного знака переместилась выше — на пятую дверь. И, кстати, о последней: теперь она тоже проходит оцинковку. Необработанной остается только крыша, но это — стандартная практика для современных авто.

ИНТЕРЬЕР

Переступив порог салона, попадаешь в пространство, где эхом отзывается роскошь старшего Tiggo 8 Pro. Безупречная стыковка панелей, тактильно приятные поверхности, мягкий пластик без намека на дешевизну, карбоновые вставки — куда более изящные, чем «а-ля дерево». Цветовое сочетание шоколадного и черного выглядит интересно и дорого. Обращает на себя внимание и черный полоток — это решение внедрили специально по просьбам российских покупателей.

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Более семисот километров тест-драйва — достаточный срок, чтобы оценить кресла Tiggo 7L, и они оставили хорошее впечатление. В долгих поездках выручает крепкая поддержка поясницы, в аномальную жару — вентиляция. И отдельно хотелось бы отметить наличие функции памяти настроек сидений — важный момент для тех, кто находится в поиске семейного автомобиля, которым будут пользоваться несколько водителей.

Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету, причем диапазоны настроек довольно широкие. Приборная панель прекрасно читается даже при ярком солнце. И еще одно решение, внедренное по просьбе российских покупателей — новый блок крупных и удобных физических кнопок для управления «климатом». К слову о «погоде в доме»: Tiggo 7L уже в «базе» располагает полным «зимним» пакетом и функцией дистанционного запуска мотора.

ВТОРОЙ РЯД И БАГАЖНИК

Просторный салон — еще одно достоинство Tiggo 7L. «Воздуха» более чем достаточно как на первом, так и на втором ряду. Даже человек крупной комплекции едва ли пожалуется на нехватку места в ногах или над головой. В распоряжении задних седоков — подлокотник с двумя подстаканниками, трехступенчатый подогрев сидений, дефлекторы обдува и USB-порт. А пассажир, расположившийся на диване посередине, непременно будет рад низкому тоннелю.

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Размеры багажника соответствует классу модели, организация грузового отсека продумана. Имеется плафон, откидной крючок, даже шторка, что в наши дни редкость. Боковины отделаны практичным ворсом вместо легко царапающегося пластика. Складывающиеся в пропорции 60/40 спинки заднего дивана образуют практически ровную поверхность с минимальным уклоном. А удобная высота погрузки и широкий проем без порога упрощают использование отсека.

ЕЗДОВЫЕ ПОВАДКИ

В России Tiggo 7L доступен в единственной модификации с бензиновым 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Этот двигатель выпускается уже несколько лет, и он успел хорошо себя зарекомендовать на других моделях Chery и Exeed. Аккомпанирует ему семидиапазонный «робот» с парой «мокрых» сцеплений. Привод может быть как передним, так и полным.

Что касается динамических характеристик, то разницы между повадками Tiggo 7L и предыдущего Tiggo 7 Pro Max нет. Слаженная работа мотора и коробки обеспечивает уверенный старт с места и хорошую тягу для обгонов. Переключения передач плавные и почти незаметные. Предусмотрены классические режимы движения, в числе которых и удачно настроенный «Спорт» — тот, что добавляет отзывчивости без излишней резкости.

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Подвеска заслуживает отдельной похвалы. Она отлично справляется с неровностями любого калибра, обеспечивая высокий уровень комфорта как на хорошем покрытии, так и вне асфальта. Ходовая добросовестно гасит вибрации и тряски, не допуская при этом чрезмерных продольных раскачек и кренов. Что же до рулевого управления, то оно по меркам класса точное и информативное: в поворотах машина послушна и предсказуема.

Говоря о внедорожных способностях Chery Tiggo 7L, важно сказать, что система полного привода у модели интеллектуальная — она оперативно реагирует на пробуксовку (время отклика до 0,1 секунды), перебрасывая до 50% крутящего момента на заднюю ось. Кроме того, водителю доступны три специальных режима движения — Снег, Грунт и 4х4. Все это позволяет уверенно преодолевать раскисшие дороги или снежную кашу.

Из прочих плюсов кроссовера стоит отметить эффективные и предсказуемые тормоза, яркие и дальнобойные светодиодные фары, отличную для машины такого класса шумоизоляция салона — в топовой комплектации акустический комфорт поддерживают, помимо прочего, двойные передние стекла. Что же касается расхода горючки, то у нас полноприводный Tiggo 7L потреблял в смешанном цикле около 8,5 литров на 100 км. Кстати, Chery допускает использование АИ-92.

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ЦЕНЫ

Каков итог пятилетней эволюции? «Семерка», экспериментировавшая с внешним видом и силовыми агрегатами (1,5-литровый двигатель в результате уступил место 1,6-литровому, вариатор — «роботу»), ощутимо выросла в качестве, комфорте и технологичности. И сегодня это — без преувеличений один из сильнейших игроков плотного сегмента среднеразмерных кроссоверов, особенно с учетом ценового позиционирования модели.

Для обеих модификаций Tiggo 7L дилеры предлагают три комплектации: Active, Prime и Ultra. Самая доступная (но отнюдь не бедная) версия с приводом на переднюю ось оценивается сейчас, то есть в июле 2025-го, в 2,7 млн рублей без учета скидок по спецпредложениям. С четырьмя ведущими колесами — в 2,9 млн. Разница в 200 тысяч обусловлена не только системой AWD, но и визуальными акцентами — красными тормозными суппортами и 19-дюймовыми колесными дисками.

В целом, по итогам длительного тест-драйва мы бы сказали, что Chery Tiggo 7L станет отличным выбором для тех, кто ищет комфортный и просторный кроссовер для всей семьи. Это достойная альтернатива ушедшим с нашего рынка корейским и европейским моделям. И «семерка» наверняка придется по нраву тем, кто ставит во главу угла функциональность, безопасность и непоколебимость на дорогах любого качества.