С почином: первый тест-драйв среднеразмерного российского кроссовера Tenet T8

Можно долго рассуждать на тему вторичных санкций, которых так почему-то боятся наши новые восточные партнеры, но факт остается фактом: благодаря этому страху в России, если говорить об автоотрасли, локализуется все больше китайских марок и моделей, что идет только на пользу отечественному автопрому. Более того: заимствованные у автостроителей КНР решения наши автопроизводители глубоко, интересно, можно даже сказать — авторски переосмысливают, выдавая в итоге на-гора весьма недурные автомобили. И характерный тому пример — среднеразмерный полноприводный кроссовер Tenet T8 калужской сборки, который портал «АвтоВзгляд» откатал на подмосковных и тверских дорогах в рамках премьерного тест-драйва новичка рынка.

Tenet T8 — автомобиль, в котором немалые габариты (длина — 4521 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, колесная база — 2710 мм) удачно сочетаются с гармоничными пропорциями, благодаря чему он смотрится внушительно, в меру агрессивно, но отнюдь не тяжело. Напомню, что в основе среднеразмерного SUV, что уже давно не секрет, лежит Chery Tiggo 8 Plus (более свежий вариант Tiggo 8 Pro Max), в РФ не продававшийся.

Но машина совершенно непохожа на «донора» и выглядит, на мой взгляд, куда актуальнее предшественника. Сохранив его архитектуру, кроссовер российской сборки получил абсолютно иные кузовные панели, включая решетку радиатора и освещение. А передок «восьмерки» с разнесенной на два этажа светодиодной оптикой так и вовсе бросает вызов привычным уже нам китайским SUV, похожим друг на друга как братья-близнецы. Необычное расположение источников света — поворотники и ходовые огни в верхнем блоке, а вставшие друг над другом фары ближнего и дальнего света внизу — придают модели индивидуальность, и я бы даже сказал — самость.

Не изуродованные дизайнерскими причудами плавные боковые линии с высоким «поясом», по последней моде выезжающие навстречу хозяину дверные ручки, оснащенные электроприводом, способным, как заверяет производитель, противостоять даже 30-градусным морозам, подчеркивают пусть и не премиальный, но высокий статус новинки рынка.

Не подкачала в этом смысле и корма калужского «паркетника». Массивности и солидности задку обеспечивают в том числе и сквозной — тоже светодиодный — фонарь, несущий на себе еще и мощные буквы логотипа марки, и динамические поворотники: модно, стильно, современно. Авторитета кроссоверу добавляют и два настоящих, а не бутафорских патрубка выхлопа, разнесенные по углам кузова.

2-литровый турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом», без проблем выдает заявленные 197 лошадиных сил, но с оговорками. Старт с места умеренно резвый, а явный подхват, позволяющий уверенно ускоряться в потоке, проявляется где-то в диапазоне 2500-3000 об/мин.

В городе с его переизбытком светофоров машина надежно держит темп, не требуя постоянного «подталкивания» педалью. Но вот если требуется резко встроиться в поток, коробка на секунду задумывается, переключения вниз происходят с едва заметной, но паузой.

И особенно это чувствуется при езде по трассе с ее вечными колоннами грузовиков. Хотя после 100 км/ч движок подхватывает веселее — на обгон вереницы большегрузов можно, в общем-то, идти смело, но с трезвым расчетом. Ускорение же до «сотки», по ощущениям, занимает около 10 секунд — не спорткар, но для кроссовера такого размера вполне достойно.

Полезный лайфхак: во всех условиях езды, будь то город, магистраль или дорога к даче, лучше, как я убедился, выбирать режим Sport, в котором SUV куда охотнее реагирует и на работу с педалью акселератора, и с «баранкой», чем в Eco и Standard. Пресеты «Снег», «Грязь» и «4х4» пока, увы, испытать не удалось.

По ровному асфальту наш «Тенет» катит плавно, с достоинством игнорируя мелкие огрехи дорожного полотна. Подвеска Т8 (передняя — McPherson, задняя — многорычажка) демонстрирует довольно удачный баланс между комфортом и управляемостью, хотя настроена скорее в сторону мягкости.

В городе так и вообще к ней претензий никаких: ямки, трамвайные рельсы, прочие мелочи бытия глотаются даже нежно, практически незаметно.

Однако на волнах и крупных неровностях (особенно, если добавит газку) кузов слегка подрагивает, а короткие удары (например, при наезде на плохо «утопленный» дорожниками люк, не по ГОСТу раскинувшегося «лежачего полицейского» или совсем уж ухабистый ухаб) отдают в салон резче, чем ожидаешь.

В поворотах (тем более — затяжных) крены кроссовера умеренные, если не брать их на хорошей скорости, но из-за высокого центра тяжести и запаздывающих реакций на руль активный драйв — не его стихия. На прямой же Т8 ведет себя стабильно. Да и вообще мне показалось, что автомобиль больше рассчитан на городские поездки и перегоны «столичная квартира — коттеджный поселок».

По крайней мере, электроусилитель «штурвала» настраивался явно под это: усилие минимальное, даже на парковке крутить руль одной рукой — легко. При этом обратная связь с дорогой не очевидна, и той самой пресловутой информативности, что особенно важно при быстрой езде, когда ждешь от руля чуть большего «веса», немного не хватает. Да еще резкие перестроения нет-нет да и требуют подруливаний — система не сразу «схватывает» подобные маневры. Плюс — малый радиус разворота для авто таких габаритов.

Хотя, разумеется, наш герой и в автовояже не подведет. И первым помощником в дальнем трипе (кроме, разумеется, солидного клиренса в 196 мм) выступит адаптивный круиз, который здесь — ну просто умница. Он, возможно, излишне осторожен в соблюдении дистанции, но вкупе с многочисленными электронными ассистентами уверенно держит машину в полосе, читает разметку, не давая вываливаться из нее довольно активным самоподруливанием.

А входя в сомнительные повороты, умело и своевременно сбрасывает скорость, оперативно начиная набирать ее именно тогда, когда нужно. Я бы и сам лучше него эти маневры не исполнил. И, думаю, заядлым путешественникам придется по душе тот факт, что в ОТТС машины уже внесено прицепное устройство: вопросов со стороны ГАИ, слишком живо в последнее время интересующейся легитимностью этого устройства, не возникнет.

Тормоза машины более чем предсказуемы, ходы педали не короткие и не длинные, она адекватно отзывается и на требуемое ситуацией плавное замедление, и когда в экстренном случае ее, что называется, давишь в пол. Правда, при повторных интенсивных торможениях, особенно с высоких скоростей, она становится жестче, а тормозной путь — чуть длиннее.

Что совсем не критично, но держать в уме этот нюанс стоит. То есть для повседневной спокойной езды тормозов хватает, в трафике мегаполиса проблем не возникает никаких, но слишком уж активное вождение лучше не практиковать. Хотя в любых ситуациях все равно обходится без сюрпризов. В общем, перемещаться в пространстве на Т8, повторю еще раз, комфортно и водителю, и пассажирам.

Особенно, когда попадаешь под обаяние не то, чтобы изысканного, но стильно-лаконично-практичного интерьера авто. Салон встречает тактильно приятными мягкими материалами, аккуратной прострочкой перфорированных сидений, хотя ни наппа, ни алькантары, ни настоящего дерева здесь, разумеется, нет. Тем не менее, даже ненатуральные компоненты отделки ощущаются качественными и дорогими. Изюминку этим палатам добавляет и добротная сборка.

И уж кто-кто, а водитель точно останется доволен комфортабельностью своего рабочего места. Руль с усеченным низом, как у спорткаров, удобно лежит в руках, а физические кнопки на нем, прикрытые глянцевой панелью, радуют четким откликом. Правда, панель эта быстро покрывается отпечатками пальцев — небольшая, но досадная деталь. И, что не очень приятно, днем пиктограммы клавиш под ней не видны от слова «совсем». Со временем запомнишь-привыкнешь, конечно, но решение в любом случае не очень удачное...

Сиденья и у «рулевого», и у переднего пассажира широкие, с хорошей боковой поддержкой, обогревом «пятой точки» и спины, вентиляцией. А диапазона их настроек хватает, чтобы даже рослые люди нашли практически идеальную посадку. Рулевая колонка регулируется по вылету и высоте, проекционный дисплей хорошо читается, как и 10,3-дюймовый экранчик приборной панели.

Но вот климатом в салоне, по последней и весьма сомнительной автомоде, приходится управлять, залезая в дебри мультимедийки с ее 15,6-дюймовым тачскрином (спасибо, что он не бликует даже на ярком солнце), конкретно отвлекаясь от дороги.

Ниже — два слота для довольно крупных смартфонов (место нашлось после того, как рычаг переключения передач превратился в правый подрулевой переключатель), но с беспроводной зарядкой только тот, что ближе к водителю. Приятно, что он охлаждается, не давая мобильнику нагреться, что сплошь и рядом мы наблюдаем у китайских конкурентов российской машины. Ну а совсем ближе к полу к вашим услугам просторный отсек с USB-разъемами. Здесь, кстати сказать, вполне можно разместить и мужскую борсетку, и messenger bag, и дамскую crossbody.

А вот у обитателей второго ряда опций комфорта чуть меньше: подогреваются тут исключительно подушки дивана, причем только крайние, вентиляции нет, да и «уровнем громкости» погоды управлять нельзя (приходится надеяться на понимание водителя), хотя раздельные дефлекторы обдува — в наличии. Да и в смысле простора тут не все так однозначно.

Нет, если путешествовать на заднем диване вдвоем-втроем, то никаких неудобств не предвидится: запаса пространства для голов, плеч и ног достаточно.

К тому же сиденья тут можно двигать назад-вперед, а их спинки регулировать по наклону. Но вот если в экипаже присутствуют еще два члена, разместившиеся на галерке, то ситуация кардинально меняется.

И ее, увы, не спасет даже приятный бонус в виде панорамной крыши площадью 1,2 м² со шторкой и сдвижной стеклянной секцией, добавляющей ощущение простора. Забраться на третий ряд можно только со стороны пассажирского сиденья, и процесс не из легких — механизм откидывания кресла не автоматический, все приходится делать вручную, да и образовавшийся проход узковат. Пространства немного: взрослым будет тесно.

При этом они явно еще и сильно стеснят впередисидящих. Последним, чтобы совсем уж не кошмарить колени «галерочников», придется подвинуться, ограничивая в удобствах уже себя. Подогревов и вентиляции здесь нет, хотя силу обдува можно регулировать, так что долгие поездки тут вряд ли возможны.

К тому же если все посадочные места заняты, о серьезном багажнике, необходимом для любого даже «среднемагистрального» вояжа, можно забыть — в запасе всего 193 литра, хватит разве что на пару рюкзачков и корзинку с едой. Зато при сложенном третьем ряде объем грузового отсека вырастает до 889 л, а если убрать и второй (пол получается почти ровный), можно загрузить хоть велосипеды, хоть крупногабаритную технику — в распоряжении владельца оказываются целых 1930 литров.

Ну и что же в итоге? Tenet T8 не претендует на роскошь, но предлагает продуманный комфорт для повседневных поездок. Это типичный семейный кроссовер, который, впрочем, более чем годен для решения рабочих задач только одним из членов семьи. Он не разочарует тех, кто ценит в машине плавность хода и простоту управления, но любителям «заряженной» езды покажется несколько расслабленным.

И еще, невзирая на свою «семиместность», на долгий вояж слишком уж большой компанией «восьмерка» все же не рассчитана. Но в целом производителю удалось найти удачный баланс компактности и функциональности, особенно для тех, кто ценит практичность.