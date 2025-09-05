Дьявол в деталях: тест-драйв «горячего» седана GAC Empow

GAC, который на протяжении пяти лет продавал у нас исключительно прагматичные кроссоверы и минивэны, наконец добавил остроты своей продуктовой линейке, выкатив на российский рынок псевдоспортивный седан. Не новый — Trumpchi Empow дебютировал в Поднебесной еще в 2021-м — но оттого не менее любопытный. Хотя бы потому, что ломает сложившийся шаблон: если остальные модели марки создавались главным образом для путешествий, то эта — для фана, безобидного озорства. Или так только кажется?.. Давайте разбираться.

GAC Empow с апломбом позиционируется как модель D-класса, хотя фактически играет все-таки в сегменте С. Ведь если взглянуть на габариты дебютанта (4700/1850/1432 мм при колесной базе 2736 мм), можно увидеть, что он лишь немного крупнее нынешней Skoda Octavia. Этакий комфорт-плюс. И, кстати, «Эмпау» (ударение на «А») — самый что ни на есть седан, несмотря на ниспадающую крышу, свойственную по большей части лифтбэкам.

В основе эффектной четырехдверки лежит модульная платформа GPMA — та же «тележка», что послужила базой для флагманского GS8 последней генерации. Мотор у седана в России один — турбированная «полторашка» на 170 л.с. Коробка — семидиапазонный «робот» с парочкой «мокрых» сцеплений. Привод — безальтернативно передний. Что же до комплектаций, то их в нашей стране две, и нам на тест досталась старшая — GL (S-style).

Empow в топе отличается не только расширенным списком опций и ценником, но и костюмчиком. Ему положены передний бампер с крупными воздухозаборниками, накладки на порогах, диффузор в задней части, две «двустволки» выхлопа и 18-дюймовые колеса с особыми дисками. Выглядит это великолепие дерзко, злобно и на удивление органично. Только вот цвета кузова подкачали: раз уж взяли за лейтмотив спорт, то и в палитру стоило добавить сочных оттенков. А то черный, серый, белый, серебристый — упасть не встать.

В салоне тоже не шибко весело: «50 оттенков серого — продолжение». Но куда важнее другое — там комфортно. Эргономике водительского места я бы вообще поставила высший балл: и кресла удобные, и диапазоны регулировки руля достаточные, и клавиши на том самом руле физические, что сильно облегчает жизнь. Причем их много! И если «баранка» получилась мультифункциональной в самом непосредственном смысле этого слова, то центральный тоннель — довольно лаконичным.

Организация органов управления с визуальной точки зрения — прямо-таки мечта перфекциониста. По центру над селектором коробки — кнопка запуска мотора. По бокам на равном расстоянии — джойстик, отвечающий за режимы движения, и «колесико» громкости аудио. Снизу — электронный стояночный тормоз и «автохолд». Здорово, кстати, что последний не закопали в мультимедиа, а вынесли на видное место. Венчает же картину площадка для беспроводной зарядки. Красиво и практично.

А вот к климатической системе возникли вопросики. Казалось бы, производитель предусмотрительно внедрил отдельную панель с шестью физическими клавишами и парой «крутилок» — ничего сложного для понимания. Однако настроить нужную «погоду» на ходу мне так и не удалось. Повезло, что за бортом было не жарко, а просто тепло — хватило опущенных стекол.

Другой момент, который слегка напрягал и отвлекал — «безопасная» функция, активирующая на пару секунд (буквально — на два «моргания») аварийку, если сзади идущая машина подъезжает «бампер в бампер». Но, справедливости ради, «просыпается» она нечасто: во время движения — никогда, а только в пробках или на светофоре. Отключается ли, честно скажу, не знаю — искала в мультимедиа, не нашла. Может, плохо искала. Или это под силу лишь дилерам. Или никому.

Мультимедийка шустрая, отзывчивая, в целом понятная, умеренно цветастая. Радует глаз и приподнимает настроение неточностями русификации: «Выход из здания», «Температура охлаждающей воды», «Грациозное усилие на руле»... Впрочем, сейчас этим грешат многие «китайцы» — не смертельно. С «яблочными» устройствами комплекс дружит, с «андройдами» — пока нет. Подключать смартфон можно как «по воздуху», так и через USB-порты: что примечательно, у Empow есть не только стандартный Type A, но и стремительно набирающий популярность Type C.

Левая половина объединенных телевизоров — то есть панель приборов — предлагает водителю на выбор три предустановленные темы. А-ля гоночная (она же привязана к режиму движения Sport+) мне не понравилась — уж слишком пестрая, глаза разбегаются. А вот две остальные — удачные: сдержанные, четкие, легкие для восприятия. Но как бы то ни было, вне зависимости от стиля экран яркий, читается хорошо даже при жестком солнце.

Что по заднему ряду? Благодаря выемке в крыше пассажирам, чей рост не превышает 180 см, на диване условно комфортно. Условно — потому что, наклоняясь вперед с прямой спиной, высокие седоки все-таки задевают лбом обшивку. В коленях места много, в плечах — на двоих атлетов. Из опций — один USB-порт, дефлектор, пара подстаканников. И обогрев! Empow вообще может похвастать полным зимним пакетом — со всеми сиденьями, рулем, передним и задним стеклами, зеркалами. Правда, лишь в старшей комплектации — в младшей «отопление» отключено.

Багажник — небогатый стандарт комфорт-класса. Сетки, крючков и прочих аксессуаров нет. Ручки для удобного и «чистого» закрытия тоже. Открывается грузовой отсек кнопкой в районе шильдика, клавишей из салона или с ключа. Однажды, когда я рассматривала выхлопные трубы, присев на корточки, случайно подняла крышку бесконтактно. Ну, так подумала. Потом выяснила, что этой фишки у модели, конечно, нет — просто, вероятно, брелок зажался в кармане.

Вмещает багажник Empow, если не опускать спинки задних сидений (они складываются в пропорции 60/40), 500 литров. А топливный бак — 47 литров (допускается использование 92-го бензина). Часто заезжать на АЗС не приходится — еще и потому, что аппетит у четырехдверки при всех вводных скромный. У меня в пробочном московском цикле получалось удерживать расход в плюс-минус 7,5 л. И это при том, что ездила я не то чтобы спокойно.

Ездить на «Эмпау» спокойно, знаете ли, сложно. Несмотря на то, что ему достались типовые по характеристиками силовые агрегаты, поддать жару седан может. И отдаваясь процессу всей своей бензиновой душой, он это делает. Двигатель хорошо тянет прямо с низов, коробка перещелкивает передачи вовремя. Незначительные погрешности в работе последней, может, и есть, но донимать среднестатистического автомобилиста они не будут.

Заявлено, что на разгон до первой сотни полуторатонной машине требуется около 7 секунд — ну, наверное, где-то так, да. Сорвавшись со светофора, молниеносно упираешься в разрешенную максималку по км/ч. И вроде все понимаешь, и даже считаешь себя сдержанным водителем. Но с огромным трудом находишь силы противостоять пылкому седану, который словно дьявол с левого плеча нашептывает: «выжми еще, давай превысим!»

И если в черте города контролировать эту китайскую фурию (а вернее — себя) еще можно, то, вырываясь на трассу, она берет верх. Особенно — если выбран режим Sport или Sport+. К слову, помимо двух «гоночных» пресетов, у Empow есть еще три: Eco, Comfort и DIY, то есть пользовательский. И именно в последнем я ездила большую часть времени — того, что проходило вне свободных и ровных дорог под россыпью камер фотофиксации нарушений.

Моя идеальная формула настроек выглядела так: рулевое управление — «Спорт», ESP — «Спорт», а тяга — «Энергосбережение». И нет, дело вовсе не в стремлении сэкономить горючку. Просто при других значениях последнего пункта на околонулевой скорости в заторах или на парковке автомобиль становится тревожным, чересчур возбужденным. И отвечает на легкое прикосновение к педали газа вздрагиванием.

Руль — учитывая, что мы говорим все-таки не о гоночном болиде, а об обычной гражданской машине — острый и весьма информативный, что редкость для современного китайского автомобиля. Подвеска жестковата, но так и должно быть — чтобы обеспечить точность и минимальные крены в крутых поворотах. Короче говоря, ездовые повадки Empow без преувеличений восхищают. Тем, кто практикует активное маневрирование, этот седан должен понравиться.

О, чуть не забыла! При желании водитель может настроить звук выхлопа — включить благородное урчание системы выпуска. И происходит это не с подачи соответствующей аудиозаписи в динамики, а вследствие изменения положения заслонки. В режиме Sport+ гордое «бубубу» присутствует всегда, в Eco — никогда. В Москве, как показалось, окружающим такое бахвальство по барабану. Но вот за МКАДом и другие водители, и пешеходы с интересом прислушиваются.

Если бы нужно было описать свои впечатления об Empow одним предложением, то я бы сказала так: на этой машине мне хотелось ездить по всем своим делам. Даже несмотря на пробки, сплошные ремонты дорог и сомнительные перспективы парковки — водители-москвичи поймут. А все потому, что седан действительно приятный, он вызывает много положительных эмоций. Еще бы шумоизоляцию получше, и цены бы не было. Хотя цены в определенном смысле и так нет.

Полные прайсы GAC почему-то скрывает, публикуя на сайте лишь специальную стоимость со всеми возможными скидками — от 2,5 млн рублей как за младшую, так и за старшую комплектацию. За Changan Uni-V, самого идеологически близкого конкурента, просят чуть меньше — 2,38 млн (тоже с учетом дисконтов для справедливости). Empow немного проигрывает ему и по некоторым другим цифрам (170 л.с. против 180, 250 Нм против 300), но на деле эта разница не заметна. Оба темпераментные, послушные, нарочито спортивные. Так что тут — к чему душа лежит.

...В Китае, кстати говоря, у Empow есть еще более «злая» версия — с 265-сильным двухлитровым движком и восьмиступенчатым «автоматом». Вероятность того, что она однажды официально доберется до России, невелика. Ведь такая машина уже попадает в разряд сугубо нишевых — с запредельной ценой и, как следствие, единичными продажами. А жаль. Прокатиться на ней было бы крайне интересно: если уж 170-сильная модификация получилась такой озорной, то та, наверное, вообще шальная.