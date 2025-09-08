Горе с тобою, беда без тебя: тест-драйв электрического кроссовера Hongqi E-HS9

Семимильными шагами несется по России электрификация национального автопарка. Так, сегодня число стоящих на учете в ГИБДД чистых «электричек» (то есть без учета «гибридов») достигло сумасшедшей цифры в 65 000 штук при том, что всего по нашим дорогам бегает более 50 млн легковушек. И автостроители (даже доморощенные), воодушевленные, видимо, достигнутыми результатами, продолжают активно насыщать рынок своей «зеленью», бросаясь при этом во все тяжкие, в том числе и на ниве ценовой политики. Вот, скажем, всего пару лет назад за электрокроссовер Hongqi E-HS9 просили минимум 10 млн рублей, а теперь эту китайскую роскошь на четырех колесах предлагают по специальной сезонной (чтобы это ни значило на языке автоторговцев) цене от 5 990 000 деревянных! Надо брать? Ответ на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» нашел в ходе длительного тест-драйва премиального «китайца».

Для тех, кто до сих пор по каким-либо причинам не в курсе, скажем, что Hongqi E-HS9 — это флагманский электрический «паркетник» одноименной марки (в переводе на русский ее название означает «Красное знамя», а иероглифы, красующиеся в том числе на кузовах всех изделий бренда, вывел лично великий кормчий нации Мао Цзэдун). Производитель позиционирует его в качестве прямого конкурента Audi e-tron, BMW iX и Mercedes-Benz EQS SUV. И если судить исключительно по продажам в РФ, то подобная «заявка на победу» вполне обоснована.

Совокупная реализация всех электрокаров так называемой большой немецкой тройки составила на просторах нашей необъятной за семь месяцев 2025-го 150 шт. А один только E-HS9 разошелся тиражом 62 экземпляра. То есть, если забыть на пару секунд об актуальной цене его германских конкурентов, то результат просто сногсшибательный. Что, впрочем, неудивительно.

Целевую аудиторию подобных транспортных средств (встречают, как ни крути, по одежке) просто не мог не привлечь наисолиднейший, как минимум, look этого господина. Да и о чем тут говорить, если даже немецкие автоэксперты, включая и пишущую братию, в свое время признали, что машина выглядит по-настоящему дорого и авторитетно.

А она действительно гигантская (длина — 5209 мм, ширина — 2010 мм, высота — 1731 мм, колесная база — 3110 мм), блестит хромом, давит окружающих смелой решеткой радиатора и массивными колесами. Иными словами, на дороге не просто заметная, а откровенно доминирующая. Но при этом с флером аристократичности и даже изысканности, причем — благородной английской.

Что и неудивительно: экстерьер авто создан бывшим главным дизайнером Rolls-Royce Джайлсом Тейлором (Giles Taylor). Маэстро, кстати сказать, стоит выразит отдельную благодарность за то, что, рисуя «Хончи», не отказался, как это нынче принято в «электрокаростроении», от традиционной решетки радиатора, отсутствие которой превращает буквально все электромобили в откровенно дешевые, хотя и футуристичные, обмылки, уважения не вызывающие.

Так вот, тут мы его стараниями имеем мощную, напоминающую Cullinan, 12-стержневую решетку радиатора с ниспадающей на нее с капота традиционной для «Хончи» стилизацией красного знамени. А красная же сигнатура на боковой части замыкает связь с названием фирмы. Очень элегантно.

Решетку обрамляют два вертикальных «клыка», создающие этакий 3D-эффект, а матричные светодиодные фары головного света являются, возможно, самыми большими у серийных автомобилей, удачно дополняя и подсвечивая грозный облик нашего героя.

Среди друггих достойных упоминания деталей — захватывающие игры художника в оптический обман (breaking the optical bulk, если хотите), проявившиеся и в обрамлении стоек, и в выбранном соотношении объемов стекла к металлу, и в боковой накладке, подобной световому следу.

Все эти изыски добавили «солидняка» и визуальной высоты к и без того монументальному образу кроссовера. И другая новомодная тенденция автостроения — потайные дверные ручки — здесь пришлась особенно кстати. Короче говоря, к внешнему облику «электродевятки» не придраться, с какой стороны к ней ни подходи.

И если в данном контексте уместно говорить о любви с первого взгляда, то тут она накрывает мгновенно. Но дальше (уже можно вздыхать) эта любовная лодка традиционно разбивается о быт. Или, если держаться того же контекста, об интерьер и ходовые способности-умения «поднебесного» премиума.

Даже при беглом и поверхностном (как это зачастую и бывает на первом свидании) знакомстве с «внутренним миром» E-HS9, его убранство не поражает изысканностью (чего откровенно ждешь после очарования «фасадом»), хотя и кажется современным и стильным. Да, очень просторно: в полный рост, конечно, не встанешь, но по второму ряду сидений с заходом на «галерку» перемещаешься без проблем.

Да, цифровизация внушает: аж четыре экрана спереди (огромный центральный дисплей мультимедийки раскинулся во все торпедо от водителя до пассажира, да еще и «съехал» отдельным монитором на тоннель). Плюс парочка «телевизоров» имеется в некоторых комплектациях у седоков второго ряда. Да, кресла достаточно комфортны, расслабляют в нужный момент подогревами, массажером и всевозможными регулировками: сидеть в них очень удобно, как на диванах дорогого закрытого клуба. Вроде бы и роскошь без всяких стеснений, но...

Но копнешь глубже и понимаешь, что, несмотря на декларированные производителем дорогие материалы отделки салона, «дерево» тут не из лучшего пластика, Nappa выглядит и ощущается как простецкий кожзам или, в крайнем случае, очень недорогая экокожа. А откровенная «пластмассовость» некоторых переключателей даже заставляет краснеть за авторов этого микста.

Да и в целом сборка неидеальна: где-то в глаза бросается небольшая неровная щель, где-то все та же инородная дешманская кнопка, совсем лишняя в престижном, вроде как, особняке. И все это в целом до уровня упомянутых выше немецких конкурентов явно не дотягивает, вызывая некоторое охлаждение чувств к предмету еще недавнего всепоглощающего обожания. Правда, не настолько критичное, чтобы немедленно расстаться. Тем более если впереди — романтическая прогулка, простите — поездка...

Тронулись с места. Под «капотом» (точнее — на обеих осях) Hongqi E-HS9 трудятся два электромотора, суммарная мощность которых достигает 405 кВт⋅ч или 551 л.с. И такой табун вроде как обещает сумасшедший разгон. Увы, полноприводный электромобиль не стремится рвать с места, а набирает скорость плавно.

Нет, не тяжело, но величественно: «китаец» едет так, как и должен ехать важный «мандарин» по своим чиновничьим надобностям — без резких движений, но неумолимо. С другой стороны, для автомобиля весом далеко за 2,5 тонны он даже умопомрачительно быстр, пусть официально заявленные без малого 5 секунд до «сотки» — явное преувеличение. Его ускорение, чтобы не обижать конструкторов, можно определить как adequate, то есть достаточное, но не впечатляющее для такого класса и мощности.

Любопытно, что, несмотря на тяжеленную батарею под днищем (используется трехкомпонентный литиевый аккумулятор), в поворотах наблюдаются заметные крены кузова, хотя на прямой дороге электромобиль прекрасен. Подвеска мягкая, на ура проглатывающая все изъяны и городских улиц, и загородных трасс, и разбитого проселка.

Достаточно сказать, что такую дисциплину как «проезд лежачего полицейского» этот «Хончи» на любых скоростях выполняет абсолютно незаметно для седоков. И все же его независимая пневматика и спереди, и сзади однозначно ориентирована на комфортную езду, а не на спортивное вождение.

Тем более что и руль тут — хотя и тот же «адекват», но все-таки не дает четкого ощущения дороги. Это, повторим, не спортивный кроссовер, как BMW iX, а скорее — катер на колесах. Что, с другой стороны, не мешает управляться с ним легко и непринужденно, совсем как гораздо менее габаритной легковушкой в кузове седан.

Но если вы любите погорячее, забудьте обо всех других режимах перемещения в пространстве, кроме спортивного. С ним можно безбоязненно пошустрить даже в плотном трафике мегаполиса, не говоря уж о динамичных обгонах неторопливых поездов большегрузов на междугородней двухполоске.

Да и тормоза «девятки» вам только в помощь: все замедления в любых дорожных ситуациях (хоть плавно, останавливаясь с подкатом, хоть выжимая педаль в пол) система позволяет дозировать с точностью до миллиметра. И особенно ярко в том числе и ее работу удалось прочувствовать, практически полностью доверившись интеллектуальному круиз-контролю Hongqi E-HS9.

Точнее будет сказать, использованной в его конструкции технологии автономного вождения уровня 3+. Она, возможно, и излишне осторожна, если не сказать — боязлива в соблюдении дистанции, опасениях боковых столкновений и тому подобного, но зато позволяет чуть ли не газету читать и на скоростной «платке», и в московской пробке.

Хотя в последней от свежей прессы все же придется отрываться, чтобы подталкивать наш корабль при полной — более пары секунд — остановке в заторе. Тем не менее, ездить на этом «адаптиве» реально удобно, и можно где угодно и когда удобно. Что, уверен, позволит вашим угасающим чувствам к машине вспыхнуть с новой силой. Хотя, не исключаю, и ненадолго, поскольку очередным серьезным камнем преткновения в этом романе явно станут ее аппетиты.

И сразу скажу, что в нашем случае даже обещанный запас хода «китайца» значительно уступает и заявленному, и показателям значительной части упомянутых выше rivals. Если, скажем, его конкурент BMW iX в сопоставимой комплектации обещает 630 км беззаботной поездки на одной зарядке, а Mercedes-Benz EQS SUV — 613, то Hongqi E-HS9 — только 505 при АКБ емкостью 95 кВт⋅ч, а именно такая версия и была у нас на тесте.

Однако на деле мы выжимали из батарейки «поднебесного» SUV не более 300-350 км, а при активной езде — и того меньше. Но, может быть, заинтересованного читателя утешит тот факт, что в ТТХ Audi e-tron обозначен пробег в 417 километров, что реальности, конечно, тоже не соответствует.

И если учесть, что по ряду причин, включая слабость инвертора, E-HS9 не умеет быстро заряжаться от имеющихся в столичном регионе ЭЗС, которых к тому же и слишком мало даже для около 20 000 зарегистрированных в Москве и Подмосковье «электричек», и работают станции через пень колоду, то можете представить, как регулярный квест с зарядкой Hongqi повлиял на мои с ним отношения...

Короче говоря, Hongqi E-HS9 явно заслуживает уважения, но не вызывает восторга любви, а лишь доказывает, что в КНР научились делать большие, роскошные и хорошо оснащенные автомобили. У кроссовера есть главное — харизма и уникальность. Он заставляет смотреть на себя, став одной из самых громких заявок Китая на вход в высшую автомобильную лигу.

Но ему не хватает немецкой глубины инженерной проработки: точности управления, эффективности и того самого ощущения безупречного качества всех деталей. Перед нами, повторим, серьезный игрок, и он уже хорош. Но чтобы по-настоящему напугать Mercedes-Benz, Audi и BMW, нужно работать над мелочами, которые и создают по-настоящему премиальный продукт.

И в конечном итоге перед нами не готовый «убийца» представителей германского автопрома, а скорее — просто интересная альтернатива им для тех господ, кто хочет выделиться, ценит максимальный комфорт и оснащение за вменяемые деньги, и готов мириться, исходя из этой цены, с некоторыми недостатками своей электрической машины.