Тут вам не здесь: тест-драйв LADA Niva Legend Tayga

Отечественным автолюбителям из тех, кто любит помесить грязь, представили очередную итерацию культового внедорожника всех времен — «Нивы». Авторское прочтение легендарного ВАЗ-2121 от нижегородского «Промтеха» имеет множество достоинств, однако и недостатков у него тоже — с избытком. Чего же в нем больше порталу «АвтоВзгляд» помогла понять самая доступная версия «проходимца» — «Тайга», которая, как ни странно, выглядит и самой привлекательной.

Так уж вышло, что сумрачный советский гений умудрился создать воистину уникальную машину на все, что называется, времена. Тогда, в семидесятых годах прошлого века, коллектив конструкторов под руководством Владимира Соловьева придумал кроссовер с постоянным полным приводом примерно за 20 лет до того, как до этого додумались, например, японцы.

«Ниве» скоро стукнет «полтинник», но она до сих пор «в цене», да еще в какой: от 1 059 000 рублей за новенькую «Легенду». Возможно, причина ее популярности кроется не в технической, а в ментальной составляющей: мальчики в России исстари любят конструкторы, а культовый внедорожник — самая настоящая модель из серии «сделай сам». Купили — и начинаем дорабатывать, причем, как водится, конечной цели не существует, есть только путь. И бюджет.

Однако есть на том пути один очень серьезный «овраг»: статья 12.5.1 КоАП РФ 12.5.1, в которой четко прописано наказание за эксплуатацию ТС с изменениями, не внесенными в конструкцию. Колеса, лифт, шноркель, расширители колесных арок, переделанный головной свет и даже фаркоп — запрещены, если не были ранее зарегистрированы соответствующим образом.

А процесс оформления новаций — занятие не для слабонервных, да и для тех — не всегда успешное. «Нивоводов» это, конечно, огорчает: многое из перечисленного «Ниве» остро необходимо. Например, заводские фары, которые постоянно лопаются, стоит на них попасть воде или подвергнуться очистке влажной тряпкой. А замена на более современные диодные, которые не греются и, как следствие, не трескаются — запрещена. Любой эксперт вам скажет, что оформить альтернативную оптику просто невозможно.

Но спрос всегда рождает предложение, поэтому появление на рынке уже доработанных «Нив» со всеми необходимыми изменениями, заранее оформленными, ждать себя не заставили: именно так на нижегородском заводе спецавтомобилей «Промышленные технологии» появилась «Тайга», представляющая собой переделанную LADA Niva Legend.

По легенде, простите за тавтологию, руководство предприятия просто собрало все известные и актуальные требования владельцев таких машин и воплотило их в своей модели. Да, по VIN и даже по названию — это уже не «Нива», а АВТОВАЗ отношение к данному экземпляру имеет весьма опосредованное.

Впрочем, то юридическое, от лукавого, а для водителя важно другое, прикладное. Например, безумное открытие багажника, реализованное тольяттинцами крючком слева от заднего пассажира, наконец-то приведено в современный вид: представляете, багажник на «Ниве» можно открыть кнопкой на самом багажнике! Чудеса!

Так же «Тайга» оснащена боковыми подножками, расширителями колесных арок, грязевой резиной, композитными бамперами собственного дизайна и собственной же решеткой радиатора, диодной «люстрой» на крыше и диодными же фарами головного света. Передние лонжероны, которые подваривали «косынками» все владельцы модели, уже усилены.

Установлены проставки для увеличения дорожного просвета на передней и задней оси, а также усиленные амортизаторы по кругу. И это — перечень допоснащения для базовой «Тайги». Но ведь есть и «Тайга Трофи», у которой имеется еще и лебедка со шноркелем и «калитка» под запасное колесо. Но вернемся к базовой «Тайге» — именно ей довелось поближе познакомить нас с творчеством «Промтех-НН».

Выглядит автомобиль, честно говоря, впечатляюще и очень лаконично, манит даже далекого от бездорожных увеселений автомобилиста. Вроде «Нива» — «Нивой», а смотрится интереснее. Обвесы и доработки стиля добавили, вид машина имеет. Кожаный салон — мое почтение: содержать его в порядке и чистоте будет куда проще.

Технически — это Niva Legend: мотор, коробка, раздатка и далее по списку — без доработок. Тот же гул, то же отсутствие тяги, те же паразитные вибрации — это все мое, родное. Производитель заверяет, что все изменения — визуальные, в технику глубоко не лезли, так что по «железу» тут — завод.

В целом, забегая чуть вперед, скажем: коммуникация с «Промтехом», вовлеченность самого производителя — одна из лучших черт «Тайги». Именно эта грань вселяет некоторую уверенность, что машина имеет право на существование даже в насыщенном модельном ряду «Нивы»: помимо стандартной Legend, есть еще Sport и Bronto. Да к тому же Travel, ожидающий нового мотора.

Однако близкое знакомство чары несколько развеяло. Во-первых, машина («спасибо» грязевым колесам) получилась чудовищно шумной и трясучей: по асфальту ехать откровенно неприятно, а до спасительно «чернозема» надо ведь еще добраться. Сделать это можно со скоростью до 100 км/ч — дальше просто страшно: авто перестает слушаться руля.

На бездорожье же столь скромные покрышки никакого особого прироста проходимости не дают. Качество самой резины Safari — отдельная песня: она дубовая и не «плющится» даже на низком давлении, но на асфальте трясет так, что пломбы из зубов вываливаются. Диски, красивые и модно-бездорожные, нашей героине не подходят — на ступицу не садятся, вызывая дополнительные вибрации. Спорное решение, но с оговоркой, о которой — позже.

Во-вторых, пластиковый обвес. Проблема Niva Sport, на бездорожье исправно разрывающей расширители колесных арок, «Тайги» не коснулась: даже на мрачном вывешивании колеса не цепляются за пластик. А вот бамперы показали себя совсем слабыми: одна неловко взятая горка и касание, пусть и сильное, передком о глину тут же «сказались» на переднем.

Пару ударов кулаком — и он встал на место, но «осадочек» в виде трещины остался. И задний не без греха: сломать его не случилось, но есть «нюанс». Посадочное место под буксировочную проушину спрятано за красивой декоративной накладкой на магнитах. Конечно, перед выездом на бездорожье накладки сняли — растеряем на тряске. Но добраться до нарезного отверстия под буксировочную проушину удалось только слева — правая оказалась скрыта и недоступна.

За установку металлических подножек нижегородцев не «пнул» только ленивый: они вставлены в места для домкрата, поэтому штатным подъемником не воспользуешься. По уму, раз у нас металлические подножки, надо домкратить за них, но последние предательски гнутся. Вопрос в студию: а за что поднимать-то?

Вот спустилось колесо по дороге (запаска — под капотом, хотя и меньшего размера), а как подлезть? А никак: нужен подкатной домкрат, да и поднять машину удалось лишь с упором на кулак. Сомнительно, но лучшего решения в тот неловкий момент в голову не пришло. «Хэппи энд» достигнут — и то хорошо.

Да, новинка рынка весело едет по бездорожью, уверенно преодолевает препятствия, гребет и тянет. Песок, глина, совсем жидкая грязь — справляется. Углы съезда/въезда, высоченный дорожный просвет в 240 мм и моральная проходимость дело свое делают на загляденье. Но это характерно ведь и для обычной «Легенды», которая в исполнении с кондиционером стоит 1 140 000 рублей. Базовая же «Тайга» обойдется в 1 545 000, а «Тайга Трофи» — в 1 649 000 руб. Что же получает за эти деньги потенциальный покупатель?

Навесное (те же колеса, диски, расширители арок, бамперы), люстра, головная оптика, лифт подвески и остальные элементы дооснащения «Тайги» столько не стоят. А вот сертификат соответствия — безусловно: все «тюнячки» зарегистрированы и внесены в базу ГАИ. В результате, волшебная бумажка и надпись на двери делают машину незаметной для всех сотрудников ДПС. Шаг на встречу, приподнятый жезл, а потом — полная потеря интереса.

По этому поводу есть два лайфхака: во-первых, сертификат един и для «Тайги», и для «Тайги Трофи». Следовательно, лебедку, калитку для запаски, шноркель можно смело ставить и на первый, более бюджетный вариант. Во-вторых, тот самый сертификат открывает перед обладателем «Тайги» широченный (если не бесконечный) горизонт доработок: ему теперь доступны любые колеса, любые фары, любые бамперы и далее по списку.

Проще говоря, те самые четыреста тысяч — это плата за узаконенный тюнинг, «пропуск 12.5.1». И вот этот аргумент ставит нижегородскую машину на ступень выше тольяттинских: кому интересна и принципиальна именно подготовка к тяжелому бездорожью, кто «Ниву» собирается «допиливать» — тот выберет «Тайгу», как более просторный для переосмысления и последующих доработок вариант. А таких среди «нивоводов», как вы понимаете, немало.

Так что колеса-бамперы — это некий «бонус», хоть в первый день снимай да продавай, меняя на нужные. Сертификат же — та самая опция, за которую и требуют доплату. И это — та самая оговорка, о которой умолчали выше. Есть и еще одна: все найденные в процессе тест-драйва «тонкие места» в подробностях описаны и уже переданы в Нижний Новгород, непосредственно инженерам.

Ожидали разного, но получили совсем уж неожиданное: «Промтех» принял все наши пожелания с благодарностью, сразу взявшись за исправление ошибок. Реакция, которая больше прочего говорит о перспективах «Тайги», как проекта.